Erste Bank Open: Kei Nishikori mit Wildcard dabei

Nach Dominic Thiem erhält auch Kei Nishikori eine Wildcard für den Hauptbewerb der mit 2.626.045 Euro dotierten Erste Bank Open vom 19. bis 27. Oktober in Wien. Der japanische Superstar hat gute Erinnerungen an die Stadthalle, hat er doch dort im Jahr 2018 das Finale erreicht.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 15:03 Uhr

© Bildagentur Zolles KG Kei Nishikori wird auch 2024 in der Wiener Stadthalle aufschlagen

Kei Nishikori ist einer der ganz großen Namen auf der ATP-Tour – nach einigen körperlichen Rückschlägen ist der 34-Jährige nun wieder auf dem Weg zurück! Zuletzt hat Nishikori beim ATP-Masters-1000-Event in Montreal sowie bei seinem Heimturnier in Tokio jeweils das Viertelfinale erreicht. Und auch an Wien erinnert sich der frühere Weltranglisten-Vierte und Gewinner von zwölf ATP-Turnieren nach seinem Finaleinzug im Jahr 2018 gerne zurück.

„Kei Nishikori ist nach wie vor ein Superstar im Tenniszirkus, der in seiner japanischen Heimat absoluten Kult-Status genießt. Er hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass seine Formkurve wieder steil nach oben zeigt. Das Comeback von Kei Nishikori in Wien wird das internationale Interesse an den Erste Bank Open noch weiter steigern“, erklärt Turnierdirektor Herwig Straka. Was die weltweite TV-Abdeckung des Wiener Tennis-Highlights betrifft, werden in diesem Jahr die Matches aus der Stadthalle in knapp 200 Länder übertragen – das ist neuer Rekord!

Weniger gute Nachrichten gibt es von Taylor Fritz, der sein Antreten in Wien wegen einer Muskelblessur absagen musste. Der US-Amerikaner hätte am Freitag, 18. Oktober 2024, auch bei Red Bull BassLine aufschlagen sollen. Den Platz von Fritz bei diesem spektakulären Show-Event, an dem auch Titelverteidiger Alexander Zverev (GER) und Österreichs Toptalent Joel Schwärzlerteilnehmen werden, nimmt nun Nishikori ein.