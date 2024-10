tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Khachanov gelingt Comeback gegen Nakashima

Karen Khachanov hat sich am Abend in der Wiener Stadthalle 1:6, 6:3, 6:4 gegen Brandon Nakashima durchgesetzt und bucht damit das letzte Viertelfinalticket der Erste Bank Open.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 21:50 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov erwischte am Donnerstagabend keinen guten Start.

Hätten die Zuschauer in der Stadthalle, die zuvor ein verkürztes Match zwischen Alex de Minaur und Flavio Cobolli erlebten, nach einer halben Stunde Spielzeit einen Favoriten nennen sollen, sie hätten in dieser Partie wohl zu großen Teilen auf Brandon Nakashima gesetzt. 0:5 lag der 24. der Weltrangliste hinten und brachte zumindest noch ein Spiel auf das Scoreboard, bevor der US-Amerikaner zur Satzführung ausservierte.

Doch Karen Khachanov sollte fortan im Match ankommen und auch die Oberhand mit der eigenen Vorhand übernehmen. Ohne eine Breakchance für den Kontrahenten, speilte sich der 28-Jährige zum Satzausgleich. Der endgültige Wendepunkt in der letzten Partie des Tages.

Karen Khachanov dominiert den dritten Satz

Denn auch im dritten Spielabschnitt holte sich Khachanov früh ein Break ab und dominierte die Partie mit der Führung im Rücken. Nach 1:52 Stunde machte der siebenmalige ATP-Tour-Champion dann das Comeback endgültig perfekt und verwandelte direkt den ersten Matchball.

Damit ist das Viertelfinale in diesem Jahr komplett. Karen Khachanov darf nun am Freitag mit Matteo Berrettini umd den Einzug in das Halbfinale auf dem Court streiten. Der Einzug in die Runde der letzten vier Spieler wäre für Khachanov bei bisher sieben Teilnahmen ein Novum beim Turnier.

