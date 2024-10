tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Kommt noch ein Weltstar nach Wien?

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic? Dass einer dieser drei Superstars bei den Erste Bank Open in Wien aufschlagen wird, ist aus derzeitiger Sicht eher unwahrscheinlich.

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 14:54 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic spielte zuletzt 2020 in Wien

Einmal mehr wird es bei den Erste Bank Open in Wien ein großartiges Teilnehmerfeld geben. Mit Alexander Zverev (3), Daniil Medvedev (5), Taylor Fritz (7) und Grigor Dimitrov (10) werden gleich vier Spieler aus den aktuellen Top Ten in der österreichischen Bundeshauptstadt aufschlagen.

Einziger ganz kleiner Schönheitsfehler:Ein Grand-Slam-Sieger aus der laufenden Saison findet sich nicht auf der Entry List. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die sich die Major-Titel im Jahr 2024 brüderlich aufteilten, wollen in der Wien-Woche (21. bis 27. Oktober) pausieren. Und daher auch nicht beim Parallelevent in Basel aufschlagen.

Nadal? “Keine Chance”

Etwas besser stehen die Chancen bei Novak Djokovic. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger, der zuletzt vor vier Jahren in Wien an den Start ging, könnte im Kampf um eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin noch Punkte benötigen. Allerdings hatte der Serbe erst im September betont, nicht mehr allzu viel Wert auf das Jahresabschlussfinale der acht besten Spieler zu legen.

Und was ist eigentlich mit Rafael Nadal? “Keine Chance”, wimmelte Turnierdirektor Herwig Straka im Gespräch mit der Tageszeitung “Die Presse” ab. Der Spanier wird wie Sinner, Alcaraz und Djokovic unmittelbar vor den Erste Bank Open ein Exhibition-Event in Saudi-Arabien (16. bis 19. Oktober) bestreiten. “Das ist für uns natürlich nicht ideal”, so Straka, der für den Fall der Fälle wohl dennoch eine Wildcard in der Hinterhand behalten wird.