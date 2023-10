tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open 2023 in Wien auf Cameron Norrie. Das Match gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV bei ORF Sport Pus (in Österreich), im Livestream bei ServusTV On, bei Sky (in Deutschland) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 21:27 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Gut aufgelegt ... ... sind wir auch. Aufgeregt weniger. Wir lesen uns schon bald wieder an dieser Stelle. Servus, ciao, baba. So. Die größte ... ... Unruhe in der Halle gibt es jetzt. Da stehen nämlich die wunderbar aufgeregten und aufgelegten Kinder und hoffen auf eine Unterschrift von Sascha. Fazit II Never in doubt. Norrie vs. Zverev 2:6, 4:6 Na, er wird doch nicht ...? Bei15:30 bleibt ein Ball von Sascha am Netzband hängen. Zwei Breakbälle Norrie. Dann ein Ass. Und ein weiteres Power-Service. Und nach 78 Minute Spielzeit gibt es den ersten Matchball. Der gleich sitzt. Norrie vs. Zverev 2:6, 4:5 Ein letztes Aufbäumen von Norrie. Doch die Fantasie fehlt, dass es hier noch ein Comeback geben wird. Norrie vs. Zverev 2:6, 3:5 Die Pause hat Sascha nicht geschadet: Die ersten beiden Aufschläge kommen nicht zurück. Ein Spielgewinn fehlt noch zum Viertelfinale. Nicht nur wir hoffen, ... ... dass es bei Cam nichts Schlimmeres ist. Denn die Briten, die ja in ein paar Wochen in der Davis-Cup-Endrunde gegen Serbien spielen, haben ja schon Danny Evans diese Woche mit einer Verletzung verloren. Aber: Norrie ist wieder da. Norrie hat den ... ... Physio gerufen. Was Zverev herzlich wurst ist. Der steht schon da und möchte weiterspielen. Norrie vs. Zverev 2:6, 3:4 Norrie schaut bei Breakball schon fast Richtung Kabine, hält aber dann doch noch sein Service. Norrie vs. Zverev 2:6, 2:4 Zwei starke Aufschläge in die Vorhand. Ein gut vorbereiteter Netzangriff. Und noch ein superbes Service. Ein Klassiker, ... ... übrigens: Alexander Zverev wartet fast nie das "Tie" des Schiedsrichters ab. Sondern steht schon an der Grundlinie, wenn dieses erfolgt. Norrie vs. Zverev 2:6, 2:3 Cameron Norrie hat sich noch nicht aufgegeben. Aber Zverev braucht eben nur noch drei solide Aufschlaggames für den Viertelfinaleinzug. Dort könnte Kumpel Andrey Rublev warten. Norrie vs. Zverev 2:6, 1:3 "Spiel Zverev", sagt der gute Renaud völlig ruchtig und doch leicht gelangweilt in seinem Schiedsrichterstuhl. Drüben in Basel ... ... ist es für die deutsche Nummer zwei heute ja nicht so gut gelaufen: Jan-Lennard Struff hat gegen Hubi Hurkacz mit 1:6 und 4:6 den Kürzeren gezogen. Norrie vs. Zverev 2:6, 1:2 Spätestens bei 0:30 merkt das Publikum, dass man Norrie hier anschieben muss. Sonst ist die Sache ruckizucki vorbei. Aber hilft ja nix: Zverev macht das Break mit einem sehr ungewöhnlichen Vorhand-Slice. Norrie vs. Zverev 2:6, 1:1 Schöner Ehrenpunkt von Norrie mit dem Vorhandcross zum 40:15. Aber ein Ass bringt den Ausgleich. Norrie vs. Zverev 2:6, 1:0 Sascha ein bisschen in Geberlaune. Norrie tapfer und ohne Gegenpunkt zur erste Führung in einem Satz heute. Fazit I Das kommt jetzt nicht wirklich überraschend. Zverev möchte noch nach Turin, braucht Punkte. Norrie möchte sicherlich gewinnen, hat aber nicht die Mittel, um dies gegen Sascha zu bewerkstelligen. Norrie vs. Zverev 2:6 Nach 0:30 hebt Zverev sein Konzentrationslevel. Satzball nach 33 Minuten. Aber da fliegt eine Rückhand seitlich ins Aus. Der zweite Versuch sitzt. Zur Illustration dessen ... ... was wir hier sehen:



"Das ist gut!" 💥🙋‍♂️



A scorching early strike from @AlexZverev@ErsteBankOpen | #erstebankopenpic.twitter.com/wzPNcTT0af — ATP Tour (@atptour) October 25, 2023 Norrie vs. Zverev 2:5 Sehr schön angelegt, dieses Spiel von Norrie. Aber natürlich hat Zverev jetzt nicht alles reingelegt. Norrie vs. Zverev 1:5 Weil grad Zeit ist, gönnt sich Sascha ein 0:40. Aber drei Punkte später sind wir bei Einstand. Dann ein Ass. Und ein weiterer feiner Aufschlag. Wer für morgen in der ... ... Stadthalle eine Karte hat, darf sich auf ein Extra-Zuckerl freuen: es werden nämlcih schon ab 12 Uhr fünf Partien ausgespielt. Und das am österreichischen Nationalfeiertag! Norrie vs. Zverev 1:4 Cam versucht sich ein bisschen offensiver. Und findet damit kurzfristig Erfolg. Sascha dagegen findet bei Einstand den Rückhand-Longline und den nächsten Breakball. Cam hilft mit einem Doppelfehler nach. Könnte eng werden mit einem Tiebreak in Satz eins ... Norrie vs. Zverev 1:3 Aufschlag, Rückhand, Aufschlag, Aufschlag. Sascha hat Waffen. Und er scheut sich nicht, diese auch einzusetzen. Großes Gewusel ... ... gerade. Sinner gegen Shelton war so aufregend, dass sich ziemlich viele Fans zwischendurch am Buffet laben mussten. Einige am VIP-Schwertfisch. Viele mehr beim Leberkas Pepi. Norrie vs. Zverev 1:2 Cam schreibt mit einem Ass an. Nicht gerade eine seiner bekannten Stärken. Aber man muss nehmen, was man kriegen kann. Norrie vs. Zverev 0:2 Sehr dominant, wie Sascha hier auftritt. Und man muss festhalten, dass Cam ja schon gegen Filip Misolic seine liebe Not hatte. Norrie vs. Zverev 0:1 Gleich einmal ein Breakball für Sascha, der Norrie den Ball so lange in die Vorhand spielt, bis Cam die Kugel ins Netz haut. Ein grandioser Rückhand-Passierball macht den Deckel drauf! Norrie wird ... ... als Erster einwerfen. Ready? Play! Die Bilanz ... ... wird Cam nicht froh stimmen: Er hat alle drei Matches gegen Sascha verloren. Lustigerweise immer den ersten Satz im Tiebreak, den zweiten dann eher glatt (das als kleiner Hinweis an die Wett-Feinspitze - bitte spielt verantwortungsbewusst!). Renaud ... ... Lichtenstein, der herrliche Franzose, wird heute pfeifen. Er wird unterstützt vom magischen Live-Auge. Sascha lässt Cam ... ... den Vortritt. Der Brite ist heute wieder in schreiendes Heeresgrün gewandet. Täuschen und Tarnen - das wird auch die einzige Möglichkeit sein, dass Norrie hier einen Stich macht. Denn eines weiß der Tennis-Feinspitz: Cam fehlen die Waffen, um Sascha richtig wehzutun. Bislang hatten ... ... wir einen durchaus zügigen Tag hier in Wien mit allerlei Zwei-Satz-Siegen. Zunächst Monfils gegen Altmaier, dann Medvedev gegen Fils, jetzt gerade Sinner gegen Shelton. Und jetzt gehen wir - aber nur aufgrund der Statistik - von einem ebensolchen aus. ´n Abend allerseits ... ... Moment: Hat Heribert Fassbender jemals in Wien gewirkt? Und wenn ja: auch beim Tennis? Wurst: es wird ein schwarz-rot-gold angehauchter Abend: Denn gleich spielt Sascha Zverev gegen Cameron Norrie. Und wir sind dabei für Euch.

© GEPA Pictures Alexander Zverev und Cameron Norrie bestreiten heute die Nachtschicht in Wien

Es wird die vierte Ausienandersetzung zwischen Alexander Zverev und Cameron Norrie werden, alle bishierigen hat der Deutsche jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Erstaunlich dabei: sowohl in Acapulco 2019 wie auch in Montreal 2019 und beim ATP Cup 2022 holte sich Zverev Satz eins im Tiebreak. Und gewann den zweiten dann relativ glatt.

In Runde eins hatten beide Spieler mit Lokalmatadoren zu tun: Zverev besiegte Sebastian Ofner in zwei, Norrie Filip Misolic in drei Durchgängen.

Zverev vs. Norrie - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Cameron Norrie gibt es ab ca. 19 Uhr live im TV bei ORF Sport Pus (in Österreich), im Livestream bei ServusTV On und in Deutschland bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wien