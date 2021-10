tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev bekommt es im Semifinale der Erste Bank Open in Wien mit dem Youngster Carlos Alcaraz zu tun. Das Match ist für 14:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei ServusTV angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 09:33 Uhr

Spielt sich Alexander Zverev ins Wien-Finale?

Alexander Zverev befindet sich nach wie vor in großartiger Verfassung. Daran konnte auch die überraschende Viertelfinalniederlage in Indian Wells gegen Taylor Fritz wenig ändern. In Wien jedenfalls zeigt der Deutsche bislang durchaus ansehnliches Tennis, musste sich zuletzt gegen Alex de Minaur zwar etwas strecken, siegte schlussendlich aber doch in drei Sätzen. Nun, im Halbfinale, geht es für den gebürtigen Hamburger gegen den Youngster Carlos Alcaraz, der bei den Erste Bank Open bislang für Furore gesorgt hatte.

Im Duell mit dem spanischen Supertalent ist Zverev zweifelsohne der große Favorit. Deutschlands Nummer eins liegt nicht nur in der Weltrangliste klar vor dem 18-Jährigen, auch das bislang einzige Duell in Acapulco Anfang des Jahres ging deutlich an den 24-Jährigen. Der derzeit auf Rang vier der ATP-Charts zu finden ist und in Wien Karrieretitel 18 feiern möchte.

Zverev vs. Alcaraz - wo es einen Livestream gibt

Das Halbfinalduell zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz in Wien ist für 14:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei ServuTV angeboten. Hier findet ihr den Matchtracker zur Partie.

