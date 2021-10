tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Filip Krajinovic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt der Erste Bank Open 2021 auf Filip Krajinovic. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2021, 21:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Filip Krajinovic haben sich nur 2019 in Hamburg getroffen

Zverev und Krajinovic haben sich bislang einmal auf der ATP-Tour gegenüber gestanden: 2019 in Hamburg. Damals wandelte Zverev am Rande einer Niederlage, konnte seinen Kopf aber doch noch einmal aus der Schlinge ziehen. Allerdings lassen sich die Bedingungen am Rothenbaum kaum mit jenen in der Wiener Stadthalle vergleichen.

Zverev geht jedenfalls als Favorit in die Partie gegen Krajinovic, der Deutsche hat in dieser Saison neben seinem Olympiasieg in Tokio etwa auch die beiden Masters-1000-Events in Madrid und Cincinnati gewonnen.

Zverev gegen Krajinovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Filip Krajinovic gibt es ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Wien