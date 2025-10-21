tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Jacob Fearnley im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft heute in der ersten Runde der Erste Bank Open 2025 auf Jacob Fearnley. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Sky (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV ON und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 20:12 Uhr

Es wird bereits die vierte Begegnung zwischen Zverev und Fearnley in dieser Saison werden, die drei bisherigen sind klar an die deutsche Nummer eins gegangen: und zwar bei den Australian Open, in Miami und zuletzt in Cincinnati.

Und daran sollte sich auch in Wien nichts ändern. Auch wenn Jacob Fearnley mit den Bedingungen 2025 in der Stadthalle schon vertraut ist: Der Brite hat dort ja schon sein Qualifikations-Finale bestritten.

Zverev vs. Fearnley - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jacob Fearnley gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV ON und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien