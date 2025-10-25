tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Lorenzo Musetti treffen im halbfinale der Erste Bank Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV On und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 12:51 Uhr

© GEPA Pictures Lorenzo Musetti und Alexander Zverev haben sich schon letztes Jahr in Wien getroffen

Zverev und Musetti haben sich ja schon im vergangenen Jahr in Wien gesehen, damals im Viertelfinale. Und mit einem Sieg des Italieners, der auch in diesem Jahr in Rom erfolgreich bleiben konnte.

Ausgeruhter kommt Alexander Zverev in dieses Match: Denn der musste gestern gar nicht spielen, weil Gegner Tallon Griekspoor nicht antreten konnte.

Zverev vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Lorenzo Musetti gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On und WOW.

