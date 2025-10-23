tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Matteo Arnaldi im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Matteo Arnaldi treffen im Achtelfinale der Erste Bank Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Sky (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV On und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 18:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Matteo Arnaldi und Alexander Zverev treffen zum dritten Mal aufeinander

Zwei Partien haben Alexander Zverev und Matteo Arnaldi bislang gegeneinander bestritten, beide in diesem Jahr, beide gewann letztlich die deutsche Nummer eins - und zu beiden Anlässen (in Acapulco und in Toronto) ging der erste Satz im Tiebreak an den Italiener.

In der ersten Runde von Wien hatte Zverev ja hart zu kämpfen, stand gegen Jacob Fearnley am Rande einer Niederlage. Arnaldi hatte das Qualifikanten-Duell gegen Aleksandar Kovacevic für sich entscheiden können.

Zverev vs. Arnaldi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Matteo Arnaldi gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien