Erste Bank Open live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Tallon Griekspoor treffen im Viertelfinale der Erste Bank Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV On und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 15:59 Uhr

© Getty Images Tallon Griekspoor hat nur zwei von zehn Partien gegen Alexander Zverev gewonnen

Es wird bereits die elfte Begegnung zwischen Zverev und Griekspoor werden. Der Deutsche führt im Head-to-Head zwar klar mit 8:2, es waren aber auch ein paar enge Partien dabei, die in Richtung Griekspoor hätten gehen können.

Einen “Titel” hat der Niederländer in Wien 2025 ja schon geholt: Griekspoor konnte das Red Bull BassLine am vergangenen Freitag gewinnen.

Zverev vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexaneer Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien