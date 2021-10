tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Andy Murray vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Andy Murray trifft in der zweiten Runde der Erste Bank Open 2021 auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 10:05 Uhr

© Getty Images In Indian Wells hatte Andy Murray gegen Carlos Alcaraz die Nase vorne

Gar nicht so lange her, dass sich Andy Murray und Carlos Alcaraz bei einem ATP-Turnier gegenüber gesatnden sind: In Indian Wells war´s, da behielt der Schotte etwas überraschend in drei Sätzen die Oberhand. Kann es ein Da Capo in Wien geben? Unmöglich erscheint das nicht. Schließlich hat Murray bei den Erste Bank Open noch kein einziges Match verloren, 2014 und 2016 den Titel in der Stadthalle geholt.

In Runde eins wussten beide Spieler zu beeindrucken: Alcaraz schlug Daniel Evans in zwei Sätzen, Murray musste gegen Hubert Hurkacz über die volle Distanz gehen.

Murray vs. Alcaraz - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Andy Murray und Carlos Alcaraz gibt es ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Wien