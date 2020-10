tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Dominic Thiem und Vitaliy Sachko müssen warten

Erster Auftritt als Titelverteidiger für Dominic Thiem bei den Erste Bank Open. Der Österreicher trifft im dritten Spiel nach 14:00 Uhr auf Vitaliy Sachko. Das Spiel könnt ihr live im Stream und TV bei ServusTV verfolgen und hier im Liveticker mitlesen.

zuletzt bearbeitet: 27.10.2020, 17:19 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Novak Djokovic... ... ist durch! Der Branchenprimus schlug Landsmann Filip Krajinovic mit 7:6 (6) und 6:3. In der zweiten Runde trifft der Serbe auf Borna Coric. Sobald... ... sich in der Wiener Stadthalle etwas tut, melden wir uns an dieser Stelle natürlich. Bis dorthin genießen wir - und hoffentlich auch ihr - den Auftritt des derzeit weltbesten Tennisspielers. Es gibt... ... eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Der angesetzte Spielbeginn (17:30 Uhr) wird nicht halten. Die gute: Derzeit spielt gerade Novak Djokovic auf dem Center Court. Der Weltranglistenerste gewann soeben den ersten Satz gegen Filip Krajinovic im Tiebreak. Begrüßung Servus und herzlich Willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Dominic Thiem und Vitaliy Sachko.

Dominic Thiem trifft bei den Erste Bank Open zum Auftakt auf Vitaliy Sachko

Bis kurz nach 20:00 Uhr am gestrigen Montag musste sich Dominic Thiem noch auf ein richtig hartes Auftaktmatch einstellen, wäre es doch laut Auslosung gegen den ehemaligen Weltranglisten-Vierten Kei Nishikori gegangen. Nachdem dieser aber kurzfristig aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter zurückziehen musste, rückte für ihn ein wesentlich dankbarer Auftaktgegner ins Feld. Für Dominic Thiem geht es nun gegen Vitaliy Sachko.

Der Ukrainier ist gerade einmal auf dem 453. Weltranglisten-Platz zu finden, war noch am Sonntag knapp in der Qualifikation am Slowaken Norbert Gombos gescheitert. Anders als Kei Nishikori ist Sachko aber ein Unbekannter für Dominic Thiem, die beiden werden am heutigen Dienstag ihr erstes Duell bestreiten. Nichtsdestotrotz wäre alles andere als ein klarer Erfolg des Weltranglisten-Dritten eine faustdicke Sensation.

Thiem vs. Sachko - wo es einen Livestream gibt

Das Spiel zwischen Dominic Thiem und Vitaliy Sachko findet als drittes Match nach 14:00 Uhr statt und wird vom Turnier-Host-Broadcaster ServusTV im Stream und FreeTV angeboten. Außerdem könnt ihr das Duell des Ukrainiers mit dem Vorjahressieger hier bei tennisnet.com im Liveticker mitverfolgen.