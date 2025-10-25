Erste Bank Open live: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner und Alex de Minaur treffen im ersten Halbfinale der Erste Bank Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland), im Livestream bei ServusTV On und WOW und in unserem Liveticker.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 15:55 Uhr
Wie lesen uns gleich ...
... wieder. Nämlich beim Ticker von Sascha Zverev gegen Lorenzo Musetti. Bis gleich. Servus, ciao, baba!
Fazit II
Der Spielstil von Alex de Minaur passt einfach zu gut in Jannik Sinners Beuteschema. Selbst, wenn dieser nicht seinen besten Tag hat. Das ist bedauerlich für den Australier. Aber Jannik nimmt es immer.
Sinner - de Minaur 6:3, 6:4
Ein Ass läutet das Spiel ein. Ein weiterer starker Aufschlag folgt. Dann ein nicht einfacher Smash - und wir haben drei Matchbälle. Der erste sitzt.
Sinner - de Minaur 6:3, 5:4
Das hatten wir auch in Satz eins: Jannik muss ausservieren.
Sinner - de Minaur 6:3, 5:3
Beim Punkt zum 30 alle rutscht de Minaur aus. Es kann aber weitergespielt werden. Jannik trifft die Linien ziemlich gut - auch beim nächsten Aufschlag. Ass. Spiel.
Sinner - de Minaur 6:3, 4:3
Darren Cahill steht nach dem Punkt zum 0:30. Und das ist für die Gegner von Jannik nie ein gutes Zeichen. Und was macht Coach Cahill nach dem Vorhand-Drive-Volley zum 15:40? Eh schon wissen ... Break!
Sinner - de Minaur 6:3, 3:3
Alex hat sich hier noch nicht aufgegeben, wie sein Einsatz beim Punkt zum 30 alle zeigt. Ein sehr knapper Rückhandball ins Out lässt die aufkommende Spannung gleich wieder abebben. Indes: Den Einstand erarbeitet sich der Außenseiter erneut mit großem Kampfgeist. Und den Breakball mit einem sensationellen Passierschlag. Ein Rebreak wie aus dem Nichts. Dem Publikum gefällt´s!
Sinner - de Minaur 6:3, 3:2
Drei zu lange Bälle von de Minaur - und da sind die Breakbälle für Jannik. Ein Doppler nimmt die Spannung aus dem Match.
Sinner - de Minaur 6:3, 2:2
Stopps sind in dieser Woche nicht die ganz große Spezialität von Jannik. Und gegen einen Mann wie Demon müssen die auch ganz besonders gut ausfallen. Jener bei 40:15 tut es nicht. Der Ausgleich gelingt dennoch.
Sinner - de Minaur 6:3, 1:2
Ass von de Minaur zum Auftakt. Und wiewohl Alex einen Punkt abgibt, so gewinnt er doch auch diese Aufschlagspiel ohne Probleme.
Sinner - de Minaur 6:3, 1:1
Zwischendurch lässt Jannik immer mal wieder eine Vorhand fliegen, aber eben nur innerhalb der Linien. Wie jene zum 40:15. Souveräner Ausgleich.
Sinner - de Minaur 6:3, 0:1
Eine Premiere heute! Alex de Minaur gewinnt ein Aufschlagspiel zu null. Und geht erstmals in Führung.
Fazit I
Nach dem fulminanten Auftakt von Jannik hat sich hier doch noch ein fast ausgeglichenes Match entwickelt. Jannik ist natürlich immer noch im Fahrersitz, aber ein bisschen Spannung ist jetzt drin.
Sinner - de Minaur 6:3
Die Vorhand von Jannik zum 30:0 ist sogar für den Demon zu schnell. Wie auch der Aufschlag durch die Mitte, der zwei Satzbälle bringt. Ein Smash besiegelt den Durchgang.
Sinner - de Minaur 5:3
Nun, ja: Alex möchte es sich schon anschauen, wie Jannik ausserviert.
Sinner - de Minaur 5:2
Bei 15 alle verschätzt sich Jannik kolossal, lässt einen Floater ins Feld plumpsen. Das beibt ohne Folgen. Aber Alex ist jetzt wirklich besser in der Partie.
Sinner - de Minaur 4:2
Wer nach dem schnellen 30:0 auf einen kleinen Swing des Momentums gesetzt hatte, nun, den oder die belehrt Jannik eines Besseren. Wiewohl der versuchte Volleystopp bei 30 alle nicht in die Erfolgsgeschichte von Sinner eingehen wird. De Minaur qwehrt zwei Breakbälle ab. Und verkürzt weiter.
Sinner - de Minaur 4:1
Endlich mal ein direkter Punkt für Alex, ein Vorhand Cross zum 15:30 war´s. Es geht erstmals bei Aufschlag von Jannik über Einstand. Und eine Rückhand ins Netz bringt sogar den ersten Breakball für de Minaur. Und der nächste das erste Rebreak.
Sinner - de Minaur 4:0
Bei 15:30 wird es schon wieder ein bisschen brenzlig, Jannik hilft mit einem Returnfehler aus. Raucht im nächsten Ballwechsel aber mit der Vorhand dermaßen an, dass der nächste Breakball quasi unvermeidbar ist. Und den verwertet Jannik auch gleich wieder.
Sinner - de Minaur 3:0
Zu viele Fehler von de Minaur.
Sinner - de Minaur 2:0
So. Jetzt kommt Tempo in die Partie, Jannik versemmelt einen leichten Volley zum potenziellen 0:30. Bekommt aber dennoch gleich mal die ersten beiden Breakchancen. Das Publikum spürt, dass es jetzt schon wichtig wäre, wenn Alex ... und schon fliegt eine Vorhand ins Aus.
Sinner - de Minaur 1:0
Der Demon eröffnet mit einem feinen Return. Und lässt zwei Fehler folgen. Jannik ohne zu glänzen. Vor allem aber: ohne Probleme.
De Minaur hat ...
... den Münzwurf recht souverän gewonnen. Und möchte nicht gleich mit dem Aufschlag beginnen. kann man so machen. Muss man nicht.
Das Licht ist etwas ...
... schwierig in der Halle. Aber irgendwie können wir doch den (menschlich) großen Fergus Murphy auf dem Schiedsrichterstuhl ausmachen.
Der DJ ist auch ...
... schon in Finalform: Beim Münzwurf haut er die Titelmelodie von "Top Gun" raus. Schwebt gleich der Cruise Thomas von irgenwoher auf den Center Court?
Der Demon ...
... bekommt den Vortritt beim Einmarsch und freundlichen Applaus. Jannik hat aber wie schon in den letzten Tagen Heimrecht.
Gerade fragt der ...
... fantastische Kollege von der Kronen Zeitung, ob wir Alex de Minaur einen Satzgewinn zutrauen. Da müssen wir mal unser 24-köpfiges Rechercheteam auf die Pirsch schicken. Aus der Kommentatoren-Kabine hier ist das Gefühl: eher nicht.
Der Hallensprecher ...
... erzählt uns gerade, dass Jannik Sinner in dieser Saison nur gegen Carlos Alcaraz und Sascha Bublik verloren hat. Nun, da fehlt ein Name: Nämlich der gestern ausgefallene Tallon Griekspoor, der Sinner in Shanghai an und über dessen körperlichen Grenzen gebracht hat.
Das zweite Halbfinale ...
... werden ja unmittelbar im Anschluss Sascha Zverev und Lorenzo Musetti gegeneinander spielen. Im letzten Jahr haben sich die beiden hier im Viertelfinale getroffen. Mit Lore als Sieger ...
Je nach Zählung ...
... steht das zehnte oder elfte Treffen zwischen Jannik und Alex bevor. Elf, wenn man das allererste Match bei den #NextGen Finals mitzählt. Wir sind da Puristen. Also machen wir das nicht. Man kann es aber drehen und wenden, wie man möchte: Bislang hat der Demon gegen Jannik keinen Stich gemacht.
Es wird schon getanzt ...
... auf dem Center Court der Wiener Stadthalle! Das sagt uns: Pünktlicher Beginn des Matches zwischen Jannik und dem Demon. Aber natürlich nicht vor 15 Uhr. Schön, dass Ihr da seid!
Je nach Lesart (zählt eine Begegnung bei den NextGen Finals zum offiziellen Head-to-Head?) steht es in der Historie Sinner vs. de Minaur 10: 0 oder 11:0 für den Südtiroler. Und so wie jannik Sinner bislang in der Wiener Stadthalle aufgetreten ist, wird er seine weiße Weste wohl behalten.
Alex de Minaur wiederum würde den ersten Erfolg gegen Sinner überhaupt mit Handkuss nehmen. Schließlich möchte er sich ja noch für die ATP Finals qualifizieren. das sieht im Moment sehr gut aus. Aber ein kleines Punktepolster schadet ja auch nicht …
