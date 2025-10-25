Erste Bank Open live: Jannik Sinner vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Alex hat sich hier noch nicht aufgegeben, wie sein Einsatz beim Punkt zum 30 alle zeigt. Ein sehr knapper Rückhandball ins Out lässt die aufkommende Spannung gleich wieder abebben. Indes: Den Einstand erarbeitet sich der Außenseiter erneut mit großem Kampfgeist. Und den Breakball mit einem sensationellen Passierschlag. Ein Rebreak wie aus dem Nichts. Dem Publikum gefällt´s!