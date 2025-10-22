tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Jannik Sinner vs. Daniel Altmaier im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Daniel Altmaier treffen in der ersten Runde der Erste Bank Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Sky (in Deutschland), im Livestream bei WOW und ServusTV On und in unserem Liveticker.

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 10:27 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Daniel Altmaier treffen zum vierten Mal aufeinander

Es wird das vierte Aufeinandertreffen von Sinner mit Altmaier werden. Und das jüngste hat der Südtiroler erst vor wenigen Tagen in Shanghai sicher für sich entschieden.

Und mit Wien verbindet Jannik Sinner ja auch beste Erinnerungen: Bei seinem bislang letzten Auftritt 2023 konnte er den Titel holen.

Sinner vs. Altmaier - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Daniel Altmaier gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Sky (in Deutschland) und im Livestream bei WOW und ServusTV On.

Hier das Einzell-Tableau in Wien