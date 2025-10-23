tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Jannik Sinner vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Flavio Cobolli treffen im Achtelfinale der Erste Bank Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland), im Livestreamn bei ServusTV On und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 13:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© GEPA Pictures Jannik Sinner und Flavio Cobolli treffen zum ersten Mal überhaupt aufeinander

Erstaunlicherweise haben Sinner und Cobolli noch nie gegeneinander gespielt. Die Favoritenlage ist dennoch klar. Zumal nach der Vorstellung von Jannik Sinner am Mittwochabend gegen Daniel Altmaier.

Flavio Cobolli andererseits hat mit dem 7:6 (6) und 6:2 gegen Tomas Machac ebenfalls Ansprüche auf höhere Weihen angemeldet.

Sinner vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Flavio Cobolli gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Sky (in Deutschland) und im Livestream bei ServusTV On und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Wien