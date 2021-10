tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open live: Stefanos Tsitsipas vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas eröffnet bei den Erste Bank Open 2021 gegen Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Match-Tracker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2021, 16:02 Uhr

© Getty Images Es steht das dritte Duell zwischen Grigor Dimitrov und Stefanos Tsitsipas an

Die beiden bisherigen Duelle zwischen Tsitsipas und Dimitrov fanden jeweils 2020 statt: In Wien gewann der Bulgare eine enge Partie in drei Sätzen, bei den French Open hatte sich Tsitsipas behaupten können. Zuletzt in Indian Wells zeigte Dimitrov aufsteigende Form, schlug Daniil Medvedev und erreichte das Halbfinale. Tsitsipas dagegen verlor schon früher im Turnier gegen Nikoloz Basilashvili.

Der Grieche hat am Montag schon ein Erfolgserlebnis in Wien gefeiert: Gemeinsam mit Feliciano Lopez schlug er im Doppel die favorisierte Paarung Ivan Dodig und Marcelo Melo knapp im Match-Tiebreak des dritten Satzes.

Tsitsipas vs. Dimitrov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Grigor Dimitrov gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Wien

