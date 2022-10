tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Matteo Berrettini muss Teilnahme absagen

Matteo Berrettini wird aufgrund einer Fußverletzung nicht an den Erste Bank Open in Wien teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 17:06 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini wird nicht in Wien spielen

Matteo Berrettini und österreichische Turniere - zumindest in diesem Jahr wird das keine Liebesbeziehung mehr. Nachdem der Italiener im Sommer bereits seine Teilnahme an den Generali Open in Kitzbühel absagen musste, wird der Italiener auch bei den Erste Bank Open in Wien nicht an den Start gehen.

Wie Berrettini und die Turnierveranstalter am Montag mitteilten, verhindert eine Verletzung am linken Fuß ein Antreten des 26-Jährigen. Zwar hofft der Weltranglisten-14. darauf, in der kommenden Woche beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy starten zu können, eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin ist für ihn nun aber in weite Ferne gerückt.

In Wien wird Berrettini von Lucky Loser Oscar Otte ersetzt werden. Der Deutsche, der in der letzten Qualifikationsrunde gegen Thiago Monteiro verlor, trifft zum Auftakt auf den Briten Dan Evans.

+++ Alle Matches live bei ServusTV und ServusTV On +++

Hier das Einzel-Tableau in Wien