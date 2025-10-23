tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Medvedev fliegt raus, Bublik ins Viertelfinale

Während Daniil Medvedev im Achtelfinale der Erste Bank Open 2025 die Segel streichen musste, hat sich Alexander Bublik einen Platz unter den letzten acht erspielt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 18:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev ist in Wien nicht mehr auf die Beine gekommen

Es hätte ein richtig schönes Comeback von Daniil Medvedev gegen Corentin Moutet werden können am Achtelfinaltag bei den Erste Bank Open 2025. Denn sofort nachdem er seinen Aufschlag zum 3:5 im zweiten Satz abgegeben hatte, schaffte Medvedev das Rebreak. Nur um gleich wieder sein Service zu verlieren. Und damit mit 6:7 (3) und 4:6 auszuscheiden.

Das Re-Match des sonntäglichen Endspiels von Almaty verlief erwartungsgemäß unterhaltsam, alleine der erste Akt nahm 75 Minuten in Anspruch. Das Ende erfolgte dann fast ein bisschen abrupt. Moutet wird es egal sein. Der Franzose, der seine bislang stärkste Saison auf der Tour spielt, wartet auf den Sieger der Partie zwischen Lorenzo Musetti und Tomas Martin Etcheverry.

Berrettini gewinnt Marathon gegen Norrie

In der Marx-Halle machte Alexander Bublik mit Francisco Cerundolo derweil kurzen Prozess. Der Kasache, der in diesem Jahr schon die Titel in HalleWestfalen, Gstaad, Kitzbühel und Hangzhou geholt hatte, gewann sicher mit 6:4 und 6:2. Und könnte im Viertelfinale auf Turnierfavorit Jannik Sinner treffen. Der muss sich aber zunächst einmal gegen Landsmann Flavio Cobolli ran.

Ein anderer Italiener hat schon den Einzug in die Runde der letzten acht geschafft: Matteo Berrettini, der sich in einem Marathon über 3:16 Stunden gegen Cameron Norrie durchsetzen konnte. Berrettini bekommt es im Viertelfinale mit Alex de Minaur zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Wien





