tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Medvedev macht mit Blitzsieg Duell mit Thiem klar

Daniil Medvedev hat ohne Probleme das Achtefinale der Erste Bank Open 2022 erreicht. Der Russe besiegte Nikoloz Basilashvili mit 6:2 und 6:2 und spielt morgen gegen Dominic Thiem (ab ca. 15:30 live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 18:55 Uhr

© GEPA Pictures Daniil Medvedev hat sich mit Nikoloz Basilashvili nicht lange aufgehalten

Das war hurtig. Gerade einmal eine Stunde nahm sich Daniil Medvedev Zeit, um Nikoloz Basilashvili mit 6:2 und 6:2 von den Erste Bank Open 2022 zu verabschieden. Damit kommt es am Donnerstag zum erhofften Duell mit Dominic Thiem (ab ca. 15:30 live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker). Der Österreicher hatte sich schon am Dienstag nach Abwehr von zwei Matchbällen gegen Tommy Paul aus den USA im Tiebreak des dritten Satzes durchgesetzt.

Im Match zuvor hatte sich Tsitsipas gegen Dennis Novak mit 7:6 (2) und 6:2 behaupten können. Tsitsipas ist in Wien hinter Medvedev an Position zwei gesetzt und trifft am Donnerstag im Achtelfinale auf Borna Coric.

Bereits im Viertelfinale steht Daniel Evans. Der Brite gewann gegen Karen Khachanov glatt mit 6:2 und 6:2 und wartet auf den Sieger der Begegnung zwischen Taylor Fritz und Denis Shapovalov.

Hier das Einzel-Tableau in Wien