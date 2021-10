tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Melzer auf dem „Rebellen“-Court zum letzten Hurrah?

Jürgen Melzer wird mit Alexander Zverev am heutigen Mittwoch in die Erste Bank Open einsteigen. Das Match der beiden steigt in der kleinen Halle am Heumarkt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 06:03 Uhr

© GEPA Pictures Jürgen Melzer testet heute den Court am Heumarkt

Wahnsinnig gesprächig war Stefanos Tsitsipas nicht nach seinem knappen Erfolg gegen Grigor Dimitrov. Angesprochen auf die Ansetzung seines Zweit-Runden-Matches im Doppel an der Seite von Feliciano Lopez im Tenniszelt am Heumarkt meinte der Grieche nur: „Das ist der Rebellen-Court“. Gut. Nun ist Stefanos Tsitsipas mit seinen 23 Jahren dem klassischen Rebellen-Alter schon fast entwachsen, der wohl prominenteste Spieler, der mit diesem Etikett auch wirklich hausieren gegangen ist, war Andre Agassi. Das ist lange her.

Agassi hat 1994 in Wien das Einzel gewonnen, in vier Sätzen gegen Michael Stich. Damals war von einem Court nahe am Zentrum der österreichischen Hauptstadt keine Rede, 2021 hat sich Turnierdirektor Herwig Straka mit dem Wiener Eislaufverein auf ein Packerl geschmissen und für eine Innovation nicht nur in Wien, sondern auch auf der Tour gesorgt. Die Bedingungen auf dem #glaubandich Court unterscheiden sich von jenen in der Stadthalle vor allem hinsichtlich der Temperaturen: Es ist deutlich frischer.

Zverev an der Seite von Melzer

Alexander Zverev weiß davon noch nichts. Der Deutsche soll Jürgen Melzer den endgültigen Abschied von der ATP-Tour versüßen. In der kleinen Halle trainiert hat Zverev allerdings noch nicht. Die Aufgabe für die deutsch-österreichische Paarung ist allerdings monströs: Es warten mit John Peers und Filip Polasek zwei ausgewiesene Spezialisten, die zuletzt in Indian Wells den Titel geholt haben.

Und auch die Aufgabe für Tsitsipas und Lopez (steht auch da bald ein Abschied an) wird nicht einfach. Es warten die Kolumbianer, also Juan Sebastian Cabal und Robert Farah, die zwar nicht mehr die Dominanz von vor zwei Jahren ausstrahlen, für einen Turniersieg aber allemal gut sind. Wer sich die Matches live im Zelt geben möchte, sollte Mitte des Nachmittags in der Nähe des Stadtparks aufschlagen: Melzer und Zverev sind als dritte Partie nach 13 Uhr angesetzt, Tsitsipas und Lopez folgen direkt danach. Alternativ überträgt ServusTV beide Matches live im Stream.

