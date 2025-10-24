tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Musetti macht Halbfinale gegen Zverev perfekt

Lorenzo Musetti ist erneut ins Halbfinale der Erste Bank Open 2025 eingezogen. Der Italiener bezwang Corentin Moutet in der Night-Session mit 6:3 und 6:4.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 22:20 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht erneut im Halbfinale der Erste Bank Open

Vor einem lautstraken Publikum in der Wiener Stadthalle sicherte sich Musetti in 47 Minuten den ersten Satz. Mit einem Break baute der Italiener einen frühen Vorsprung von 5:2 aus und beendet den ersten Akt, trotz anfänglichem Doppelfehler im letzten Aufschlagspiel, mit 6:3. Zwar boten die Spieler den angereisten Fans spektakuläre Ballwechsel (dabei war natürlich vor allem die Einhändige Rückhand des an Nummer vier gesetzten immer wieder ein echtes Highlight) eine ernsthafte Chance ergab sich für den Franzosen jedoch nicht, auch weil Musetti keine Breakball gegen sich zuließ.

Im zweiten Durchgang drehte der Franzose nochmal auf und begeisterte im „Moutet-Style“ das Publikum. Trotz guter Punkte, vor allem am Netz, eröffnete sich weiterhin keine Breakchance für den Ungesetzten. Laut wurde es noch einmal, nachdem Musetti beim 5:4 zwei Matchbälle liegen ließ und sich Moutet die erste Breakchance der Viertelfinalpartie bot. Mit einem Ass zum Matchgewinn machte Musetti den kleinen Wackler vergessen. Im morgigen Halbfinale trifft der Italiener auf den an Nummer zwei gesetzten Alexander Zverev. Im letzten Jahr unterlag Musetti dort dem späteren Turniersieger Jack Draper.

Damit steht Musetti nicht nur im Halbfinale der Wien Open, sondern hat sich auch im Hinblick der ATP NItto Finals einen guten Vorsprung gesichert. Mit 440 Punkten liegt der Italiener weiterhin auf Platz 8 vor Felix Auger-Alliasime, der auf Platz 9 rangiert. Der Kanadier musste heute gegen Jaume Munar in Basel die Reißleine ziehen und beendete mit einer Aufgabe sein Viertelfinale.

