Erste Bank Open: Rublev fliegt raus, Tsitsipas zieht raus

Während Andrey Rublev schon in Runde eins der Erste Bank Open 2025 gescheitert ist, konnte, Stefanos Tsitsipas erst gar nicht antreten.

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 19:52 Uhr

© GEPA Pictures Es läuft nicht wie früher einmal für Andrey Rublev

Es läuft einfach nicht für Andrey Rublev. Der Russe, der seit den US Open kein Match mehr gewinnen konnte, musste sich nun auch gleich zum Auftakt der Erste Bank Open 2025 in Wien verabschieden. Rublev unterlag Cameron Norrie mit 2:6, 7:6 (5) und 2:6. Norrie hatte dabei bereits im zweiten Satz auf den Matchgewinn serviert.

Erst gar nicht aufschlagen konnte Stefanos Tsitsipas, der noch vor wenigen Tagen für ein stattliches Startgeld am Six Kings Slam teilgenommen hatte. Tsitsipas leidet ja seit längerer Zeit unter Rückenschmerzen. Und zog seine Nennung für Wien am Dienstagnachmittag zurück. Nachrücker Hamad Medjedeovic musste gegen Lorenzo Musetti ran.

Sinner startet am Mittwoch

Eine gute Nachricht gab es für die österreichischen Fans. Denn mit Filip Misolic zog wenigstens ein Lokalmatador in die zweite Runde des Hauptfeldes ein. Misolic gewann gegen Camilo Ugo Carabelli mit 7:5 und 7:6 (5) und spielt schon am morgigen Mittwoch gegen Alex de Minaur.

Da wird auch Jannik Sinner in das Turnier einsteigen. Der Wien-Champion von 2023 bestreitet das dritte Match nach 13:30 Uhr gegen den Deutschen Daniel Altmaier.

