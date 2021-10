tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Sieben der acht Indian-Wells-Viertelfinalisten schlagen in Wien auf

Tolle Nachrichten für die österreichischen Tennisfans: Bei den Erste Bank Open in Wien werden sieben der acht Viertelfinalisten aus Indian Wells an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.10.2021, 19:34 Uhr

© Getty Images Sieben der acht Viertelfinalisten in Indian Wells werden auch in Wien aufschlagen

Die Erste Bank Open in Wien werfen ihre Schatten voraus: In der Stadthalle laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, zudem wird am Heumarkt dieser Tage der zweite Matchcourt errichtet. Erstmals bieten Turnierdirektor Herwig Straka und Co. für Zuschauer "Tennis 2 Go" an. Das Konzept? Für zehn Euro kann man sich ein Ticket für zwei Stunden kaufen und dabei sämtliche Trainingseinheiten der Stars sowie einige Matches mitten in der Innenstadt verfolgen.

Angesichts des mittlerweile schon traditionell starken Teilnehmerfeldes ist davon auszugehen, dass auch auf dem zweitgrößten Turnierplatz zahlreiche Topspieler aufschlagen werden. Schließlich lag der Cut-Off in diesem Jahr bei Weltranglistenposition 37. Sollte keine Absage für das am 25. Oktober startende Event folgen, müssten beispielsweise Carlos Alcaraz, Kei Nishikori und Kevin Anderson in die Qualifikation.

Dieser gerade noch entgehen konnte Nikoloz Basilashvili, der am Sonntag (Ortszeit) in Indian Wells noch um seinen ersten ATP-Masters-1000-Titel kämpft. Ebenfalls in Wien an den Start gehen wird Finalgegner Cameron Norrie. Insgesamt werden in der österreichischen Bundeshauptstadt sieben der acht Viertelfinalisten aus Indian Wells spielen, einzig Taylor Fritz wird in Wien nicht aufschlagen.

Die österreichischen Tennisfans dürfen sich demnach auf Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Hubert Hurkacz, Diego Schwartzman und Grigor Dimitrov freuen. Auch Matteo Berrettini und Casper Ruud werden sich in Wien die Ehre geben.