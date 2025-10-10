tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: SUPER FAN DAY powered by THIEM ENERGY

Der Super Fan Day powered by THIEM ENERGY macht den Quali-Sonntag (19.10.2025) bei den Erste Bank Open zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wer ein gültiges Ticket für diesen besitzt, kann sich über außergewöhnliche Gewinnmöglichkeiten freuen – und den Stars so nah kommen wie sonst nie.

von PM

zuletzt bearbeitet: 10.10.2025, 12:32 Uhr

© Erste Bank Open Dominic Thiem lädt zum Superfan Day ein

Zu den exklusiven Fan-Erlebnissen, die es zu gewinnen gibt, zählen unter anderem ein Blick hinter die Kulissen der Red Bull Energy Station, ein unvergessliches Foto direkt am Center Court sowie Seat Upgrades auf Premium-Plätze inklusive Drink- und Snack-Voucher für das perfekte Match-Erlebnis.

Zudem warten exklusive Behind-the-Scenes-Erlebnisse und Meet & Greet-Möglichkeiten auf einige glückliche Gewinner:innen. Damit wird der Super Fan Day zu einem unvergesslichen Start in die Turnierwoche – voller Emotionen, Adrenalin und echter Tennisnähe.

Highlight: Mit Dominic Thiem am Court

Ein Highlight des Tages ist der Final Smash: Drei ausgeloste Fans treten in spannenden Challenges gegeneinander an – und messen sich in drei Skill Challenges direkt neben Dominic Thiem & Friends. Für den Final Smash kann man sich ausschließlich am Sonntag, 19. Oktober 2025, direkt vor Ort am THIEM ENERGY Stand in der Fanzone der Wiener Stadthalle anmelden.

