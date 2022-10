tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Thiem gegen Medvedev - was bisher geschah

Dominic Thiem und Daniil Medvedev treffen im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien 2022 zum insgesamt sechsten Mal aufeinander (ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker). Noch hat der Österreicher in der Bilanz die Nase vorne.

© Getty Images So war´s beim letzten Treffen: Dominic Thiem gratuliert Daniil Medvedev zum WM-Titel in London 2020

Dominic Thiem hat am Dienstagabend auch von einer Belohnung gesprochen, sollte es tatsächlich zu einem Treffen mit Daniil Medvedev im Achtelfinale der Erste Bank Open 2022 kommen. Die Chancen dafür hatte Thiem mit 80 Prozent bemessen, Medvedev hat mit dem 6:2 und 6:2 gegen Nikoloz Basilashvili noch 20 draufgelegt.

Also gut: Thiem gegen Medvedev geht also in seine sechste Ausgabe, die letzte gab es im Endspiel der ATP Finals 2020 in London. Damals gewann Medvedev knapp in drei Sätzen. Gegen einen Dominic Thiem, der den Herbst jenen Jahres auf jener Welle surfte, die er mit seinem Erfolg bei den US Open in New York City ausgelöst hatte. Wo übrigens Match Nummer vier zwischen Thiem und Medvedev über die Bühne gegangen war - der Österreicher hatte es in drei knappen Sätzen gewonnen.

Begonnen hat die gegenseitige Geschichte 2018 in St. Petersburg, da gewann Thiem im Tiebreak des dritten Satzes und im Anschluss auch gleich das Turnier.

Thiem spielt viele Matches, Medvedev wenige

Die zweite Begegnung fand ein halbes Jahr später in Barcelona auf Sand statt. Dort fühlt sich Medvedev bekanntlich nicht wohl, umso erstaunlicher, dass er es bis ins Finale geschafft hatte. Dort gab es gegen einen bestens aufgelegten Dominic Thiem aber nichts zu erben.

Im Sommer 2019 konnte dann Daniil Medvedev erstmals anschreiben. Und wie. Er gewann beim Kanada-Masters mit 6:3 und 6:1. Allerdings gegen einen Dominic Thiem, der nicht fit in diese Begegnung gegangen war.

Wie fit der Österreicher diesmal ist, bleibt eine der großen Fragen für heute Abend. Denn Thiem hat in den letzten Wochen sehr viel Tennis gespielt. Ganz im Gegensatz zu Daniil Medvedev, der zwar in Astana einen starken Auftritt bis ins Halbfinale hatte, sich sonst aber eher der Geburt seiner ersten Tochter widmete.

Hier die bisherigen Matches zwischen Dominic Thiem und Daniil Medvedev

Jahr Turnier (Belag) Sieger Ergebnis 2020 ATP Finals London (Hartplatz/Halle) Medvedev 4:6, 7:6 (4), 6:4 2020 US Open (Hartplatz) Thiem 6:2, 7:6 (7), 7:6 (5) 2019 Montreal (Hartplatz) Medvedev 6:3, 6:1 2019 Barcelona (Sand) Thiem 6:4, 6:0 2018 St. Petersburg (Halle/Hartplatz) Thiem 6:2, 3:6, 7:6 (2)

