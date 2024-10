tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Thomas Muster eröffnet die "Official Tennis Experience"

Es ist angerichtet in der Wiener Stadthalle: Thomas Muster hat am Mittwoch die “Official Tennis Experience” eröffnet. Dabei werden im Rahmen der Aktion “Champions of Vienna” auch die wichtigsten Pokale der ehemaligen Nummer eins der Welt versteigert.

© Florian Rogner Photography Herwig Straka, Thomas Muster, Jürgen Melzer, Stefan Koubek, Alexander Peya, Andreas Haider-Maurer und Clemens Trimmel am Mittwoch in Wien

Geschichtsträchtige Pokale, historische Tennisschläger, kultige Kleidungsstücke, emotionale Erinnerungen, exklusive Fotos und Videos. Die Official Tennis Experience bietet im Studio F der Wiener Stadthalle alles, was das Herz von Sport-Fans höherschlagen lässt. Namhafte Akteure der 50-jährigen Turniergeschichte haben Exponate zur Verfügung gestellt, Stücke von Roger Federer und Novak Djokovic bis hin zu Jannik Sinner sind zu sehen. Im Mittelpunkt stehen mit Thomas Muster und Dominic Thiem zwei Österreicher, die das Turnier entscheidend geprägt haben.

Beim Pre-Opening am Dienstagabend erhielten geladene Gäste die Gelegenheit, sich ein Bild der „Official Tennis Experience“ zu machen. Mit Jürgen Melzer, Stefan Koubek, Andreas Haider-Maurer, Alexander Peya oder Clemens Trimmel waren ehemalige Tennisspieler genauso begeistert wie Größen anderer Sportarten, unter anderem Marc Janko (Fußball), Clemens Doppler (Beachvolleyball) oder Olympiateilnehmer Markus Fuchs (Leichtathletik). Sie alle bestaunten die hochkarätigen Ausstellungsstücke – die größte Traube bildete sich vor dem „Coupe des Mousquetaires“, der dem Sieger im Herreneinzel bei den French Open übergeben wird. 1995 triumphierte mit Thomas Muster in Paris erstmals ein Österreicher bei einem Grand-Slam-Turnier, 29 Jahre später kann man die Trophäe erstmals aus nächster Nähe betrachten und sogar ersteigern.

„Einerseits trifft es sich gut, weil 50 Jahre Tennis in Wien gefeiert werden. Andererseits kommt man im Leben an einen Punkt, an dem man nachdenkt, was man mit den Pokalen macht. Ich selbst trage die Erfolge und Emotionen mit mir. Zu den Erfolgen gehören auch die Trophäen, hinter denen Schweiß, Ärger, Freude und viele weitere Emotionen stecken. Als ich die Pokale wieder in der Hand hatte, sind mir viele Sachen wieder eingefallen. Jetzt gehen meine Pokale an jemanden, der damals vielleicht zugeschaut hat, gleichzeitig kann man etwas Gutes tun“, sagt Thomas Muster. „Es fällt nicht so leicht, das alles herzugeben, weil hinter den Pokalen viele Emotionen und Erinnerungen stecken.“ Die Pokale werden im Zeitraum der „Official Tennis Experience“ über die Plattform Aurena(www.aurena.at) versteigert, die Summe aller Exponate wird auf Musters Wunsch an das Ö3-Weihnachtswunder übergeben, wo das Geld dem LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds und damit Familien in Not zugutekommt.

In der „Official Tennis Experience” sind nicht nur die Pokale zu sehen, es werden die letzten 50 Jahre Tennis in Wien aufgearbeitet. Muster: „Es sind viele andere Dinge da, alles wurde großartig aufbereitet. Es war sicher viel Arbeit, das alles zusammenzutragen und herzurichten. Ich war in den 80ern und 90ern als Spieler in der Stadthalle, dann habe noch mein letztes Match gegen Dominic bestritten. Es ist ein Wahnsinn, wie sich die Dinge entwickelt haben. Diese Zeitreise kann man hier erleben, das ist einmalig.“

Erste Bank Open-Turnierdirektor Herwig Straka: „Es war uns schon länger ein Anliegen, in die Vergangenheit zu blicken, weil sich so viele Dinge angesammelt haben. Mit dem 50-jährigen Jubiläum gab es den perfekten Anlass, verschiedene Initiativen zu starten – die erste ist die Official Tennis Experience. Dabei blicken wir mit besonderen Ausstellungsstücken zurück und bilden mit VR-Brillen gleichzeitig die Brücke zur Gegenwart und Zukunft. Wenn man als Sport-Fan durch die Ausstellung spaziert, geht einem das Herz auf. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher in den nächsten Wochen.“

Muster führte die Gäste am Dienstagabend durch die „Official Tennis Experience“ und plauderte dabei aus dem Nähkästchen. „Besondere Bedeutung hat auch der Pokal für den Finaleinzug in Key Biscayne 1989, weil damals kurz vor dem Endspiel der Unfall passiert ist. Als ich den Pokal danach zugestellt bekam, waren zwei Stücke abgebrochen – das hat irgendwie zu meiner Situation gepasst. 1997 hat sich der Kreis geschlossen, als ich in Key Biscayne gewonnen habe, der Pokal steht ebenfalls hier.“

