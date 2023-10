tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Viertelfinale! Tsitsipas dreht Partie gegen starken Machac

Stefanos Tsitsipas ist mit einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Tomas Machac in das Viertelfinale der Erste Bank Open 2023 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2023, 18:43 Uhr

© GEPA Pictures Stefanos Tsitsipas am Donnerstag in der Wiener Stadthalle

Das letztlich entscheidende Break zum 6:5 im dritten Satz des Achtelfinales bei den Erste Bank Open in Wien zwischen Stefanos Tsitsipas und Tomas Machac war eine schwere Geburt. Aber die dritte Möglichkeit nutzte der griechische Favorit schließlich. Und zog mit einem 6:3, 4:6 und 7:5 erstmals in das Viertelfinale in der Stadthalle ein.

Dort trifft Tsitsipas etwas überraschend nicht auf Tommy Paul, sondern auf Borna Gojo. Der Kroate, mit einer Wildcard ins Feld gekommen, gewann gegen Paul glatt mit 6:3 und 6:4.

Das zweite Viertelfinale in der oberen Tableau-Hälfte wird eine rein russische Angelegenheit: Dort treffen nämlich Titelverteidiger Daniil Medvedev und Karen Khachanov aufeinander. Mit Andrey Rublev hat es ein weiterer Russe in die Runde der letzten acht geschafft. Rublev spielt gegen Alexander Zverev.

Hier das Einzel-Tableau in Wien