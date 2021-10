tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Carlos Alcaraz vs Dan Evans im TV, Livestream und Liveticker

Der spanische Youngster Carlos Alcaraz (ATP-Nr. 42) trifft in Runde 1 bei den Erste Bank Open in Wien heute auf Dan Evans (ATP-Nr. 24) - ab 15.30 Uhr live bei ServusTV und Sky im TV und Livestream. Und im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.10.2021, 12:04 Uhr

Carlos Alcaraz, Dan Evans

Es ist ein Generationenduell zum einen - Alcaraz ist 18 Jahre jung, Evans immerhin schon 31. Aber es ist vor allem ein Kontrast der Spielstile: Hier Alcaraz mit dem modernen, kraftvollen Powertennis mit Heavy-Spin, da Evans, der Klassiker, mit Slice und Übersicht.

Bei den Erste Bank Open in Wien treffen Alcaraz und Evans erstmals aufeinander.

Alcaraz hatte es zuletzt bis ins Viertelfinale der US Open geschafft und seinen Aufstieg im Ranking fortgsetzt, Evens kommt nach einem generell starken Jahr (Sieg beim ATP-Turnier in Melbourne, Finale in Monte Carlo) nach Wien.

Wann kommt Alcaraz gegen Evans?

Das Spiel zwischen Carlos Alcaraz und Dan Evans ist als zweites Match nach 14 Uhr angesetzt. ServusTV und Sky übertragen live im Fernsehen und Livestream, im Matchtracker seid ihr bei uns dabei!

Hier der Spielplan für den Montag in Wien

Hier das Einzel-Tableau in Wien