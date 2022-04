tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Wien-Chef Herwig Straka nimmt Auszeichnung entgegen

Bereits im vergangenen Dezember wurden die Erste Bank Open als bestes ATP-Turnier-500-Turnier des Jahres gekürt. Die Trophäe hierfür bekam Turnierchef Herwig Straka nun in Monte-Carlo überreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2022, 19:36 Uhr

© ATP Tour Herwig Straka und Andrea Gaudenzi in Monte-Carlo

Gut Ding hat Weile gehabt beim ATP-Tour-500-Turnier in der Wiener Stadthalle. Seit 1974 wird die Veranstaltung ausgetragen, in wechselnden Kategorien, seit dem Jahr 2015 aber eben wieder als 500er. Und, wie bereits im vergangenen Dezember bekannt gegeben wurde, dürfen die Erste Bank Open als bestes Event 2021 auf diesem Level firmieren. Eine verdiente Auszeichnung für das Team um Turnierchef Herwig Straka, die nun in Monte-Carlo mit der Übergabe der entsprechenden Trophäe durch ATP-Chef Andrea Gaudenzi an Straka abgerundet wurde.

Die Erste Bank Open hatten im vergangenen Jahr erstmals „Tennis 2 Go“ angeboten: Eine Möglichkeit für Fans, in einer eigens aufgebauten Halle in der Innenstadt einige Matches stundenweise zu verfolgen. Die großen Preise wurden am Finalwochenende aber wieder in der Stadthalle ausgespielt. Den Titel im Einzel holte sich erstmals Alexander Zverev. In diesem Jahr finden die Erste Bank Open vom 24. bis zum 30. Oktober statt.

Die Gewinner in den anderen Kategorien waren 2021 übrigens Indian Wells (1000er) und Doha (250er).