Erste Bank Open Wien: De Minaur feiert Favoritensieg gegen Lokalmatador Misolic

Alex de Minaur hat nach Jurij Rodionov nun mit Filip Misolic auch den zweiten im Hauptfeld der Erste Bank Open 2025 vertretenen Österreicher verabschiedet. Und zwar mit einem soliden 6:4 und 6:4.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2025, 21:52 Uhr

© GEPA Pictures Alex de Minaur steht in Wien schon im Viertelfinale

Die Erwartungen an Filip Misolic waren vor der Partie gegen Alex de Minaur natürlich nicht besonders hoch. Denn der Australier kämpft ja noch um die Teilnahme an den ATP Final (mit sehr guten Chancen), während die Teilnahme an einem Achtelfinale bei einem 500er-Event für Misolic noch Neuland ist. Und so begann der letzte im Einzel-Tableau verbliebene Österreicher auch nervös, gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab.

De Minaur verwaltete diesen Vorsprung souverän bis zum 6:4, schlug im zweiten Akt wieder früh zu, wenn auch erst zum 2:1. Misolic erarbeitete sich im sechsten Spiel mehrere Chancen auf ein Comeback. Aber der „Demon“ parierte. Und blieb danach bei eigenem Service stabil.

Morgen hat Alex de Minaur frei, er könnte sich aber die Partie seiner beiden potenziellen Viertelfinalgegner anschauen: Matteo Berrettini oder Cameron Norrie.

Sinner lässt Altmaier nur zwei Spiele

Im Hauptmatch des Mittwochs hatte es eine wahre Machtdemonstration von Turnierfavorit Jannik Sinner gegeben. Der Wien-Champion von 2023 gestattete Daniel Altmaier nur zwei Spielgewinne. Und machte sich für seine morgige Partie gegen Flavio Cobolli erst so richtig warm.

Ebenfalls weiter ist Daniil Medvedev, der gegen Nuno Borges eine Ehrenrunde einlegte, aber schließlich doch mit 6:4, 6:7 (7) und 6.2 gewann. Medvedev spielt am Donnerstag im Achtelfinale gegen Corentin Moutet. Die beiden haben am Sonntag erst das Endspiel des ATP-Tour.250-Events in Almaty bestritten. Mit dem bessern Ende für den Russen.

Ebenfalls auf dem Programm des Donnerstags, der fünf Matches auf dem Center Court in der Wiener Stadthalle bringen wird: das Treffen zwischen Alexander Zverev und Matteo Arnaldi. Der Sieger dieser Partie kennt den Viertelfinalgegner für den Freitag schon: Es wird Tallon Griekspoor werden, der sich gegen Brandon Nakashima knapp behaupten konnte.

