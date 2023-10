tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Hass im Netz für Daniil Medvedev zerstörerisch

Hass im Netz ist auch für Tennisprofis keine Seltenheit. Daniil Medvedev verlor bei der Viertelfinal-Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle ein paar Worte dazu.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 12:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Daniil Medvedev sprach bei einer Pressekonferenz in Wien über Hass im Netz

Bislang wird Daniil Medvedev beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Wien seiner Favoritenrolle gerecht. Der bei der Hallen-Hartplatz-Veranstaltung in der österreichischen Bundeshauptstadt an eins gereihte Russe steht ganz nach Papierform im Halbfinale und bekommt es dort am heutigen Semifinaltag mit dem viertgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas zu tun.

Die Partie gegen den Helenen könnte naturgemäß eine enge werden. Und was Medvedev bei einer möglichen Niederlage in den sozialen Medien erwarten könnte, skizzierte der Weltranglisten-Dritte am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Wiener Stadthalle. "Wenn du ein Match verlierst, wirst du 'zerstört'. Je höher nach oben du kletterst, umso mehr attackieren sie dich", wird Medvedev in der "Kronen Zeitung" zitiert.

"Es ist Teil des Lebens"

Jene Hass-Tiraden, die die Tennisspieler nach verlorenen Partien immer wieder zu lesen bekommen, werden dabei von frustierten Sportwetten-Verlierer losgetreten. Wie man sich dagegen schützen könne? "Das ist eine sehr schwierige Frage, ich habe nicht wirklich eine Antwort", so der Ex-Weltranglisten-Erste weiter. "Es ist Teil des Lebens, Wetten ist Teil des Sportbusiness und es wäre ohne wohl weniger Geld im Sport."

Besonders ungut wird die Sache, wenn sich die Beleidigungen und Anfeindungen auch auf die Familie und Freunde ausdehnen. Medvedev selbst habe sich persönlich schon daran gewöhnt: "Manchmal können mich einige Kommentare noch berühren, aber wenn ich verliere, weiß ich, dass mein Instagram voll von diesem Scheiß ist. Dann versuche ich ein, zwei Tage nichts zu lesen."

Hier das Einzel-Tableau aus Wien.