Erste Bank Open: Wien-Liebhaber Kei Nishikori sagt Start ab

Kei Nishikori wird 2021 nicht an den Erste Bank Open in Wien teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.10.2021, 18:25 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori wird nicht in Wien spielen

Kei Nishikori und Wien, das passte in den vergangenen Jahren nicht wirklich zusammen: 2019 musste der Japaner aufgrund einer Ellbogen-Verletzung im rechten Arm absagen, im vergangenen Jahr zog er kurz vor der mit Spannung erwarteten Erstrundenbegegnung gegen Dominic Thiem wegen Schulterproblemen zurück - und auch 2021 wird Nishikori nicht in der österreichischen Bundeshauptstadt aufschlagen.

Der Grund für die Absage des 31-Jährigen ist derzeit noch unklar, auf Twitter bestätigte er jedoch seinen Verzicht auf die Erste Bank Open. Angesichts des starken Teilnehmerfeldes hätte sich Nishikori durch die Qualifikation spielen müssen, diesen Weg "erspart" er sich nun aber. Der Weltranglisten-49. wird gemäß eigenen Angaben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy, das unmittelbar nach Wien stattfindet, auf die Tour zurückkehren.

Zuletzt hatte Nishikori mit Problemen im unteren Bereich des Rückens zu kämpfen gehabt. Aufgrund dieser verzichtete der Japaner auf das ATP-250-Event in San Diego, in Indian Wells verlor er anschließend in der zweiten Runde gegen Dan Evans.

Nishikori hatte in Wien vor drei Jahren bei seinem ersten und einzigen Auftritt das Finale erreicht und die Stadt sowie das Turnier danach in den höchsten Tönen gelobt. Nicht ausgeschlossen also, dass eine Rückkehr des ehemaligen US-Open-Finalisten zu den Erste Bank Open im kommenden Jahr bevorsteht.