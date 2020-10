tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien live: Dominic Thiem vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Viertelfinale der Erste Bank Open 2020 auf Andrey Rublev. Das Match gibt es ab 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und servustv.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 10:43 Uhr

© GEPA Pictures Andrey Rublev und Dominic Thiem im Sommer 2020 in Kitzbühel

Thiem führt in der Bilanz mit 2:1-Siegen. Die beiden trafen auch in Wien schon aufeinander, 2017 gewann Thiem glatt in zwei Sätzen. Seitdem haben sich aber beide Spieler verbessert - und Rublev spielt sein bestes Jahr, hat schon die Turniere in Adelaide, Doha, Hamburg und zuletzt in St. Petersburg gewonnen. Dominic Thiem dagegen hat 2020 nur einen Triumph zu buchen stehen - den allerdings bei den US Open.

Nach seinem schwierigen Erstrunden-Match gegen Vitaly Sachko konnte Thiem gegen Cristian Garin beim 6:3 und 6:2 überzeugen. Rublev profitieirte von der frühen Aufgabe von Jannik Sinner.

Thiem vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Andrey Rublev gibt es ab 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und servustv.com.