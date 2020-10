tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien live: Dominic Thiem vs. Cristian Garin im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale der Erste Bank Open 2020 in der Wiener Stadthalle auf Cristian Garin aus Chile. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Liveticker.

zuletzt bearbeitet: 29.10.2020, 08:09 Uhr

Dominic Thiem und Cristian Garin hätte eigentlich Anfang 2019 in Salzburg gegeneinander spielen sollen: Damals war das chilenische Nationaltem zum Davis-Cup-Treffen mit Österreich angereist, Garin als Nummer zwei hinter Nicholas Jarry. Aus dem Match wurde aber nichts, Thiem konnte wegen einer Erkrankung im Vorfeld nicht am Länderkampf teilnehmen.

Somit kommt es im Achtelfinale der Erste Bank Open 2020 zum ersten Treffen zwischen Thiem und Garin. Etwas pikant dabei: Dominic Thiems Coach, Nicolas Massu, ist gleichzeitig chilenischer Davis-Cup-Kapitän. Und hat Garin und sein Team in Salzburg 2019 zum Sieg geführt. In der ersten Runde in Wien taten sich beide Spieler schwer: Thiem als Favorit gegen Vitaly Sachko, Garin als leichter Außenseiter gegen Stan Wawrinka.

Thiem vs. Garin - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Cristian Garin gibt es ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.