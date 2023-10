tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Medvedev und Sinner mit den besten Karten

Einige der Favoriten für den Titel bei den Erste Bank Open 2023 in Wien haben in der kommenden Woche noch ein paar Verpflichtungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 22:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Auch in Wien Kandidaten für den Finaltag: Jannik Sinner und Daniil Medvedev

Nun mag es nicht besonders originell anmuten, wenn man sich zur Behauptung hinreißen lässt, dass die an Position eins (Daniil Medvedev) und zwei (Jannik Sinner) gesetzten Spieler als jene Profis in die Erste Bank Open (ab dem 23. Oktober live bei ServusTV), die die besten Aussichten auf den Turniersieg haben. Selten war dies aber klarer als vor der diesjährigen Ausgabe des Klassikers in der Wiener Stadthalle.

Denn Sinner und Medvedev, die sich vor etwas mehr als einer Woche noch im Endspiel von Peking duelliert hatten, konnten nach dem jeweils eher frühen Aus in Shanghai für ein paar Tage die Füße hochlegen. Und werden in der Woche vor Wien auch kein Turnier mehr bestreiten. Jannik Sinner hatte ursprünglich für Antwerpen genannt, diesen Start aber abgesagt.

Thiem in Antwerpen, Zverev in Tokio am Start

Weil dort ja auch Stefanos Tsitsipas den nächsten Anlauf nimmt. Tsitsipas wäre in Wien, Stand jetzt, an Position vier gesetzt. Und hätte eigentlich am Freitagabend auch eine Möglichkeit, beim Red Bull Bassline am Wiener Heumarkt zu spielen. Daraus wird bei einem positiven Turnierverlauf ebensowenig werden wie für Dominic Thiem, der auch in Antwerpen startet.

Andrey Rublev könnte noch gefährlich werden, zumal der Russe in Wien ja schon einmal den Titel geholt hat. Rublev hat allerdings ein volles Shanghai-Turnier in den Knochen.

Und die Nummern fünf, sechs, sieben und acht in Wien haben allesamt noch das Event in Tokio vor der Brust: Dort schlagen Frances Tiafoe, Tommy Paul, Alexander Zverev und Karen Khachanov nämlich ab morgen auf.

Läuft es also wirklich auf Medvedev und Sinner hinaus? Nun: Vielleicht ist sogar der Südtiroler etwas höher einzuschätzen. Denn bekanntlich hat Daniil Medvedev noch an keinem Ort zweimal den Titel geholt. Und in Wien konnte Meddy vor Jahresfrist den Siegerpokal hochstemmen.