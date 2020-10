tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Thiem-Gegner Rublev - spielerisch schon jetzt Top 5?

Andrey Rublev fordert am Freitag bei den Erste Bank Open 2020 in Wien Titelverteidiger Dominic Thiem (Zweites Match nach 14 Uhr, live bei ServusTV und in unserem Liveticker). Der Russe hat heuer schon vier Turniere gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 10:43 Uhr

© GEPA Pictures Andrey Rublev hat 2020 schon vier Turniere gewonnen

Normalerweise kann man davon ausgehen, dass die ATP-Weltrangliste nicht lügt: Wer die meisten Punkte hat, ist während der vergangenen zwölf Monate der beste Spieler. Wer die achtmeisten hat, der achtbeste. Im Corona-Jahr ist aber alles anders, mit den eingefrorenen Punkten, die Roger Federer, der seit seinem Halbfinale in Melbourne kein einziges Turniermatch mehr bestritten hat, auf Position vier einzementiert haben.

Andrey Rublev wird aktuell auf Platz acht geführt. Geht es nach Dominic Thiem, dann spielt der Russe aber deutlich besser als das. Für ihn sei Rublev nicht nur einer der fünf liebsten Kollegen auf der Tour. Sondern auch einer der derzeit fünf besten Tennisspieler der Welt. Eine Einschätzung, der sich auch ServusTV-Experte Alex Antonitsch in der aktuellen Ausgabe des tennisnet-Podcasts „Quiet, please“ angeschlossen hat.

Zverev gewinnt in Hamburg und St. Petersburg

Tatsächlich hat Rublev in den Wochen nach dem Re-Start für Furore gesorgt, die Turniere in Hamburg und in St. Petersburg für sich entschieden. Beides Veranstaltungen der 500er-Serie, so wie die erste Bank Open in Wien, bei denen Andrey Rublev am Freitag im zweiten Viertelfinale nach 14 Uhr (live bei ServusTV und in unserem Liveticker) auf eben jenen Dominic Thiem trifft. Zu Beginn des Jahres war Rublev bereits in Doha und Adelaide erfolgreich geblieben.

Den Triumph in Hamburg, bei dem Rublev im Endspiel ein Comeback gegen Stefanos Tsitsipas, hatte der Moskauer allerdings teuer zu bezahlen: Mit einem hohen Grad an Erschöpfung, der ihn dann im Viertelfinale der French Open gegen Tsitsipas einholte. In Wien hat Rublev bis dato nichts anbrennen lassen. Allerdings hat es der Turnierverlauf sehr gut mit ihm gemeint: Zunächst ging es gegen Qualifikant Norbert Gombos, Rublev gewann mit 6:3 und 6:2. Im Achtelfinale am Donnerstag konnte Jannik Sinner nur drei Games bestreiten, musste dann mit einer Fußverletzung aufgeben.

Letztes Treffen mit Thiem in Kitzbühel

Die Bilanz gegen Dominic Thiem sieht Rublev mit 1:2 im Hintertreffen. 2017 gab es schon einmal ein Treffen in Wien, der Österreicher setzte sich damals glatt durch. In Monte Carlo im Frühjahr 2018 war es dann schon knapper. Und 2019 in Hamburg gewann Rublev erstmals auf der ATP-Tour gegen Thiem. Wie auch die allerletzte Begegnung, die allerdings in keiner Statistik geführt wird: im Finale des Einladungsturniers Thiem´s 7 in Kitzbühel in diesem Sommer. Da hatte Dominic Thiem seinen Viertelfinalgegner von Wien in der Vorrunde allerdings besiegt.