Erste Bank Open: Zverev kampflos ins Halbfinale - Griekspoor verletzt!

Alexander Zverev ist kampflos in die Vorschlussrunde der Erste Bank Open 2025 eingezogen. Gegner Tallon Griekspoor konnte aufgrund von Rückenschmerzen nicht antreten. Durch den Halbfinal-Einzug hat Zverev nun sein Ticket für die ATP Finals sicher.

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 16:04 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev muss erst am Samstag wieder ran

Das ist natürlich schade für die Fans in der Wiener Stadthalle! Denn das zweite Viertelfinale der Erste Bank Open 2025 zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor musste aufgrund des Rückzugs des Niederländers ausfallen.

Er habe sich zu Mittag gemeinsam mit Griekspoor auf dem Center Court eingeschlagen und bei den Aufschlagübungen seines Gegners festgestellt, dass mit dem Rücken etwas nicht stimme. Schon beim Treffen der beiden in Roland-Garros konnte Griekspoor die Partie nicht bis zum Ende spielen.

Zverev gegen Moutet oder Musetti

Alexander Zverev wird morgen in der Vorschlussrunde auf den Sieger der Partie zwischen Lorenzo Musetti und Corentin Moutet treffen. Dieses Match ist als letztes des heutigen Freitag gespielt. Unabhängig davon, wie diese Partie ausgeht: Zverev hat sich mit dem Halbfinal-Einzug in Wien fix für die ATP Finals in Turin qualifiziert.

In der oberen Tableau-Hälfte steht mit Alex de Minaur schon ein Halbfinalist fest. De Minaur besiegte Matteo Berrettini mit 6:1 und 7:6 (4). Und spielt am Samstag entweder gegen Jannik Sinner oder Alexander Bublik.

