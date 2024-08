tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Zverev, Medvedev und Dimitrov schlagen in Wien auf

Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov werden bei den Erste Bank Open 2024 an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 12:40 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Daniil Medvedev spielen in Wien

Tolle Nachrichten für die österreichischen Tennisfans: Wie die Veranstalter der Erste Bank Open am Mittwoch bekanntgaben, werden Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov auch 2024 wieder in Wien aufschlagen.

Bereits im Vorjahr war das Trio in der österreichischen Bundeshauptstadt an den Start gegangen: Während Dimitrov in der Runde der letzten 16 am späteren Finalisten Medvedev scheiterte, verlor Zverev im Viertelfinale gegen Andrey Rublev.

Das Turnier in Wien wird in diesem Jahr vom 21. bis 27. Oktober über die Bühne gehen. Unter anderem wird sich Dominic Thiem bei den Erste Bank Open offiziell von der Tennisbühne verabschieden. Titelverteidiger ist der Weltranglistenerste Jannik Sinner.