Erste Bank Open: Zverev nach Drei-Satz-Erfolg gegen de Minaur im Viertelfinale

Alexander Zverev ist bei den Erste Bank Open 2021 in Wien in das Viertelfinale eingezogen. Die Nummer zwei des Turniers gewann gegen Alex de Minaur mit 6:2, 4:6 und 6:2.

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 20:18 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev musste gegen Alex de Minaur über drei Sätze gehen

Ein klein wenig musste sich Alexander Zverev dann doch strecken in seinem Achtelfinal-Match gegen Alex de Minaur. Im zweiten Satz leistete sich der Olympiasieger von Tokio einen kurzen Durchhänger, der Australier griff dankend zu. In der Entscheidung legte Zverev aber gleich wieder mit einem Break vor, gewann im sechsten Vergleich mit de Minaur zum fünften Mal. Diesmal mit 6:2, 4:6 und 6:2.

Im Doppel war der gebürtige Hamburger am Mittwoch an der Seite von Jürgen Melzer ausgeschieden. Für den Österreicher war es das letzte professionelle Match seiner Karriere.

Auger-Aliassime schlägt Zverev in Wimbledon

Zverev machte damit ein Wiedersehen mit Félix Auger-Aliassime klar. Gegen den Kanadier hat er im Sommer in Wimbledon überraschend im Achtelfinale verloren. Auger-Aliassime wehrte in seinem Match am Donnerstag gegen Cameron Norrie drei Matchbälle ab, gewann mit 2:6, 7:6 (6) und 6:4.

Im ersten Viertelfinale am Freitag werden Carlos Alcaraz und Matteo Berrettini aufeinander treffen. Casper Ruud und Jannik Sinner konnten sich ebenfalls für die Runde der letzten acht qualifizieren. Diego Schwartzman, der am Donnerstag Gael Monfils schlagen konnte, wartet für sein Viertelfinale noch auf den Sieger der Partie zwischen Stefanos Tsitsipas und Frances Tiafoe.

