Erste Bank Open: Zweiter Tag mit Zverev, Rublev und Musetti

Der zweite Tag des ATP-500-Turniers in der Wiener Stadthalle hat es in sich.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 15:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bei den Erste Bank Open 2024

Den Tag einläuten wird Heimfavorit Filip Misolic. Nach der Niederlage Rodionovs ist der Grazer der letzte verbliebene Österreicher im Hauptfeld des 500er-Events. Im Gegensatz zu seinem Landsmann erwischte Misolic – angesichts des gut besuchten Hauptfelds – mit dem Argentinier Ugo Carabelli ein etwas leichteres Los. Im Auftakt vor Heimpublikum will Österreichs Nummer eins seine Negativserie von fünf Niederlagen in Folge beenden.

Danach wird Andrey Rublev den Center Court betreten. Der Siebtgesetzte konnte seit den US Open bei keinem Turnier mehr die zweite Runde erreichen – weder in Hangzhou, Peking noch in Shanghai. Gegen Cameron Norrie soll sich das ändern, führt der Russe doch im direkten Vergleich knapp mit 3:2 Siegen.

Zverev in der Abend-Session

Mit Musetti wird der erste Top-10-Spieler die Wiener Stadthalle am Dienstag betreten. Der Italiener darf gleich zum Auftakt gegen den ehemaligen Weltranglistendritten Stefanos Tsitsipas ran. Allerdings befindet sich der Grieche ja bekanntermaßen seit Monaten in einer anhaltenden Formkrise – der zweitbeste Italiener dürfte sich also gute Chancen ausmalen.

Die Night-Session wird Alexander Zverev bestreiten. Deutschlands Nummer eins stand bereits am Sonntag auf dem Center Court und leistete beim „Final Smash“ am Super Fan Day Freund Dominic Thiem Gesellschaft. Ernst wird es also erstmals morgen. Die Auslosung hat es allerdings gut mit dem Zweitgesetzten gemeint: Zum Auftakt geht es gegen den Qualifikanten Jacob Fearnley. Bei einem Sieg würde die Qualifikanten-Reise gegen Matteo Arnaldi direkt weitergehen.

