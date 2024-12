Erste Woche Tennisrente: Rafael Nadal besuchte Manchester City und Anfield Road

Rafael Nadal weiß die ersten Tage seines Daseins als Ex-Profi zu genießen. Ein Ausflug unter der Woche führte den Tennissuperstar zu Manchester City und an die Anfield Road, wo Herzensclub Real Madrid aufspielte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.12.2024, 11:45 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat zukünftig mehr zeit, um seiner Liebe zum Fußball nachgehen zu können.

Nach seinem letzten Auftritt in Malaga bei den Davis-Cup-Finals hat Rafael Nadal die erste Woche seines Tennisruhestands mit einem Ausflug zum Fußball genutzt, nachdem es zunächst auf den Golfplatz ging. Am Mittwoch unterstütze Rafael Nadal seinen Lieblingsclub Real Madrid beim Gastspiel in Liverpool. Bevor es an die Anfield Road ging, machte der 14-fache Roland-Garros-Sieger jedoch noch einen Schlenker nach Manchester.

Dort besuchte Nadal den amtierenden Champions-League-Sieger Manchester City. Der Club veröffentlichte auf seinen sozialen Kanälen einige Bilder. Diese zeigen Nadal im Gespräch mit Stürmerstart Erling Haaland und auch Landsmann und City-Coach Pep Guardiola, der für die Tennislegende auf einer Pressekonferenz am Ende der Woche nochmal lobende Worte fand.

Liebe zum Fußball bei Nadal nicht neu

Auch während seiner aktiven Karriere zeigte sich Rafael Nadal immer wieder im Rahmen von Fußballspielen. So unterstützte der Mallorquiner seinen Herzensclub Real Madrid auch schon bei diversen wichtigen Spielen. Auch viele Stars des spanischen Hauptstadtsclubs zeigten sich häufig bei Matches des Sandplatzgotts.

In Zukunft sollte im Terminkalender der Familie Nadal für solche Ausflüge mehr Zeit übrig sein. Auch wenn viele Fans sich sicherlich über eine baldige Rückkehr in den Tenniszirkus freuen würden.