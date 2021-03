Erster Titel seit 2019 - Cabal und Farah beenden Durststrecke

Juan Sebastian Cabal und Robert Farah sind zurück auf der Siegerstraße. Die beiden Kolumbianer besiegten im Endspiel von Dubai Nikolas Mektic und Mate Pavic mit 7:6 (0) und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 07:35 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Robert Farah und Juan Sebastian Cabal sind zurück auf der Siegerstraße

Die ATP-Weltrangliste sieht im Doppel immer noch Juan Sebastian Cabal und Robert Farah auf den Plätzen eins und zwei. Dies ist allerdings dem Umstand geschuldet, dass auch für den Paarlauf die Ergebnisse aus dem Jahr 2019 immer noch Gültigkeit besitzen. Und in jenem Jahr haben die beiden Kolumbianer in Wimbledon und danach bei den US Open zwei monumentale Erfolge gefeiert.

Danach lieferte Farah einen positiven Doping-Test ab, wurde aber nicht mit einer Sperre belegt. Der Siegeslauf von Cabal/Farah war aber für´s Erste einmal zu Ende. Bis zum ATP-Tour-500-Turnier in dieser Woche in Dubai. Dort gewannen die beiden Veteranen das Endspiel gegen die Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic mit 7:6 (0) und 7:6 (4).

In Acapulco gab es parallel dazu einen britischen Erfolg im Doppel: Ken und Neal Skupski holten sich den Titel in Mexiko. Die beiden hatten im Halbfinale Rajeev Ram und Joe Salisbury besiegt und setzten sich im Endspiel gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 7:6 (4) und 6:3 durch.

Hier das Doppel-Tableau in Dubai

Hier das Doppel-Tableau in Acapulco