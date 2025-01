Erstmals seit 2021: Hubert Hurkacz nicht mehr unter den Top 20 der Welt

Hubert Hurkacz fällt in der Weltrangliste aus den Top 20. Im herbste legte der Pole eine Basis für bessere Ergebnisse mit einem prominenten Coaching-Duo. Das Abschneiden in Melbourne war jedoch eine Enttäuschung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.01.2025, 14:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Erstmals seit 2021 gehört Hubert Hurkacz nicht zu den Top 20 der Welt.

Die Freude wird sich bei Hubert Hurkacz in Grenzen gehalten haben, als am Montag die neue Weltrangliste von der ATP veröffentlicht wurde. Denn der beste Tennisspieler aus Polen findet sich seit dieser Woche nicht mehr unter den besten 20 Spielern der Welt wieder. Seit März 2021 gehörte der 27-Jährige zu dem erlesenen Kreis. Erst im Mai des letzten Jahres feierte Hurkacz seinen Karrierehöchstwert mit Rang sechs.

Nach den Australian Open verlor der achtmalige ATP-Tourchampion auf Grund der Zweitrundenniederlage gegen Miomir Kecmanovic seine Punkte aus dem Viertelfinale des Vorjahres. Eine wichtiges Polster, nachdem die Saison 2024 insgesamt eher enttäuschend verlaufen war. Als Konsequenz tauschte Hubert Hurkacz auf der Coachingposition und holte mit Nicolas Massu und Ivan Lendl zwei große Namen in sein Team.

Hurkacz ließ bei den Grand Slams zuletz viel liegen

Auf Grund der Konstellation im Umfeld des Polen, ist eine schnelle Rückkehr in die Top 20 sicherlich nur eine Frage der Zeit. Dafür müssen vor allem bei den verbleibenden großen Turnieren in diesem Jahr wieder bessere Ergebnisse her. Auf Majorebene war die Runde der letzten acht Spieler in Melbourne das beste Abschneiden im Jahr zuvor.

Hubert Hurkacz scheint sich über die wichtigen Stellschrauben bewusst zu sein. An seiner Seite stehen dafür die richtigen Leute bereit, damit die Arbeit schon bald gute Ergebnisse abwerfen kann.