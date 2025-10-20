Es geht nach oben: Leylah Fernandez mit neuem Schwung

Leylah Fernandez gewann am Wochenende beim Turnier in Osaka ihren zweiten Titel des Jahres. In der Weltrangliste steht eine Rückkehr in die Top 20 kurz bevor.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 21:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Leylah Fernandez hat in den letzten Monaten wieder ordentlich Fahrt aufgenommen.

Der Name Leylah Fernandez ist bis heute mit dem denkwürdigen US-Open-Final im Jahr 2021 verbunden, das Emma Raducanu in zwei Sätzen gegen die damals ungesetzte Kanadierin gewinnen konnte. Ähnlich wie die Britin konnte auch Leylah Fernandez die anschließenden Erwartungen nie so ganz erfüllen. Der Hype um die 23-Jährige war dabei nie so groß, wie der um Emma Raducanu.

Bis zu diesem Sommer musste Leylah Fernandez titeltechnisch eine längere Durststrecke überstehen. Im Juli triumphierte die Linkshänderin in Washington und feierte die erste Trophäe seit Oktober 2023. dass nun noch ein weiterer Titel beim Event in Osaka hinzukam ist Bestätigung der aufsteigenden Formkurve von Fernandez, die seitdem Herbst 2023 nicht mehr aus den Top 50 gefallen ist.

Bei den Grand Slams eher enttäuschend

Zeit wird es nun mal wieder für einen starken Auftritt bei den Grand Slams, wo es seit dem Viertelfinaleinzug in Paris im Jahr 2022 nie über die dritte Runde hinaus ging. Ein Indiz dafür, dass Fernandez in den letzten Jahren zumindest bei den anderen Turnieren konstante Ergebnisse einfuhr, um unter den besten 50 platziert zu sein.

Mit zwei Titeln im Rücken sollte das bisherige Karrierehoch von Rang 13 durchaus ein realistisches Ziel sein. Nur noch neun Plätze liegen dazwischen.