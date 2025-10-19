Osaka: Fernandez gewinnt 5. Karrieretitel

Im Finale des WTA-Tour-250-Turniers im japanischen Osaka hat sich Leylah Fernandez mit 6:0, 5:7 und 6:3 gegen Tereza Valentova durchgesetzt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 11:35 Uhr

Für die 23-jährige Fernandez ist es der zweite WTA-Tour-Titel des Jahres. Nachdem die Kanadierin im Sommer in Washington triumphiert hatte, sicherte sie sich zum Ende der Saison ihren ersten Titel beim mit 275.094 US-Dollar dotierten Turnier in Osaka.

Finalgegnerin Valentova kämpfte sich zunächst durch die Qualifikation und schickte im Hauptfeld nacheinander Alexandra Eala, Elise Mertens und Olga Danilovic nach Hause. Für die erst 18-jährige Tschechin war es das erste Tour-Finale – und fast wäre der Überraschungsfinalistin eine kleine Sensation geglückt. Denn nachdem der erste Satz mit 6:0 kompromisslos an Fernandez gegangen war, kämpfte sich die Nummer 78 der Welt zurück ins Match und zwang die Kanadierin in einen dritten Satz.

Mit zehn Breakchancen im entscheidenden Satz gab Valentova der erfahrenen Fernandez jedoch zu viele Möglichkeiten, das Finale zu ihren Gunsten zu drehen. Die viertgesetzte Kanadierin verwandelte zwei davon. Mit 6:3 und nach 2:11 Stunden machte Fernandez den fünften Titelgewinn ihrer Karriere perfekt. Durch den Erfolg in Japan pirscht sie sich nun wieder an die Top 20 der Weltrangliste heran. Valentova macht trotz der Niederlage noch einmal deutlich mehr Plätze gut und steht nun erstmals in ihrer Karriere in den Top 60.

