"Es ist furchtbar": Martina Navratilova leidet mit Novak Djokovic

Für den 38-jährigen Novak Djokovic war im Halbfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz Endstation. Tennis-Legende Martina Navratilova gab im Anschluss an das Match ihre ehrliche Einschätzung zum Status quo des 24-fachen Major-Gewinners ab.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 06.09.2025, 17:06 Uhr

© Getty Images Martina Navratilova weiß, wie sich Novak Djokovic fühlt.

Navratilova, ihrerseits unglaubliche 59-fache Grand Slam-Siegerin (18 im Einzel, 31 im Doppel und 10 im Mixed), zog Parallelen zwischen der aktuellen Situation des Serben und der Spätphase ihrer eigenen Karriere.

"Es ist furchtbar", so die 68-Jährige. "Ich habe das durchgemacht. Die Anstrengung ist die gleiche, man fühlt sich gleich. Ich habe mich nicht viel langsamer gefühlt, aber man spielt den richtigen Punkt und verpasst ihn, obwohl man ihn vor zehn Jahren blind hätte spielen können. Es ist frustrierend.“

"Er braucht jetzt Hilfe"

Navratilova hatte zudem einen Ratschlag für Djokovic parat: "Er braucht jetzt die Hilfe von jemandem, um zu gewinnen, denn Alcaraz und Sinner zu schlagen, das ist zu viel“, fügte die geborene Tschechin und nunmehrige US-Bürgerin hinzu.

Eine Einschätzung, der der Serbe zumindest nicht vehement widerspricht. Nach seiner US Open-Halbfinal-Niederlage gegen Carlos Alcaraz räumte der 38-Jährige ein, dass es für ihn definitv nicht einfacher werde, Alcaraz oder Jannik Sinner bei den Majors zu schlagen. „Es wird für mich in Zukunft sehr schwierig werden, die Hürde Sinner/Alcaraz im Best-of-Five bei den Grand Slams zu überwinden. Ich denke, ich habe im Best-of-Three bessere Chancen, aber im Best-of-Five ist es hart“, so Djokovic offen.