Eurosport-Experte Boris Becker: "Würde nie gegen Nadal wetten"

Boris Becker ist zurück als Experte für Eurosport. Im Interview mit dem übertragenden TV-Sender gab der dreimalige Wimbledon-Champion seine Einschätzungen über die Favoriten bei den Männern.

von PM

zuletzt bearbeitet: 13.01.2023, 15:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Boris Becker ist zurück in der Kommentatoren-Kabine

Boris Becker ...

… über Alexander Zverev und dessen größten Herausforderungen bei seiner Grand Slam-Rückkehr nach langer Verletzungspause:

Becker: “Die gute Nachricht: Das Sprunggelenk hat gehalten. Das Schlechte ist, dass er zumindest vor zwei Wochen die Match-Fitness noch nicht hatte. Er muss in seinen Körper hineinhören und sich in Krisensituation hineinarbeiten - da spielt die Auslosung für die Australian Open übrigens keine Rolle. Für Zverev gibt es keine schlechte oder gute Auslosung! Es muss jetzt darum gehen, die 1. Runde möglichst gut und unfallfrei zu überstehen. Erst dann weiß er zu 100 Prozent, auf welchem Stand er ist. Ich gehe davon aus, dass die Fitness schon besser ist als vor zwei Wochen. Auch der Modus über drei Gewinnsätze kommt ihm gelegen. Nur liegt die Wahrheit eben auf dem Platz. Dieser dumme alte Spruch ist wirklich wahr. Er muss sich ranfühlen, rantasten - aber ich bin sicher: Wir werden von Satz zu Satz einen besseren Zverev sehen!”

… über Novak Djokovic und ob er für Becker klarer Favorit in Melbourne ist?

Becker: “Favorit ja, auch Topfavorit, aber nicht so klar wie in der Vergangenheit. Die Rod Laver Arena ist sein Wohnzimmer, dort fühlt er sich am wohlsten und hat neunmal den Titel geholt. Novak hat im vergangenen Jahr eine sehr unglückliche Zeit in Australien gehabt und wurde letztlich des Landes verwiesen. Es freut mich, dass diese Episode nicht mehr das Hauptthema ist und es wieder um Sport geht. Nur: Ein leichtes Turnier wird es nicht. Die Erwartungshaltung ist hoch, Novak will den Grand-Slam-Rekord von Nadal einstellen. Dazu scheint er etwas am Oberschenkel zu haben und ist wahrscheinlich nicht ganz bei 100 Prozent.”

… ob die Ausweisung von Djokovic und die Aufruhr um seine Person im vergangenen Jahr Auswirkungen auf den Serben hat:

Becker: “Ich habe zuletzt einige Experten-Meinungen gelesen und bin im Unterschied zu einigen davon nicht der Auffassung, dass es ihn hemmen würde. Im Gegenteil: Es macht ihn heißer und aggressiver - auch, weil er merkt, dass er nicht endlos Tennisspielen kann und seine Zeit irgendwann vorbei sein wird. Seine Enttäuschung vor einem Jahr war sehr groß, aber umso besser wird er meines Erachtens in dieser Saison bei den Australian Open sein.”

… über Rafael Nadal, hinter dem viele ein Fragezeichen sehen, Becker auch?

Becker: “So lange dieser Kerl dabei ist, würde ich nie gegen ihn wetten. Erinnern wir uns an das vergangene Jahr: Da hatte er eigentlich keine Chance, kam in Australien an und spielte zur Vorbereitung einen Challenger-Wettbewerb. Das hat keiner ernst genommen, viel haben sogar geschmunzelt. Zwei Wochen später hat Nadal die Australian Open gewonnen. Er ist ein unglaublicher Wettkämpfer und hätte er keine Chance, würde er nicht spielen. Ich bin ein großer Nadal-Fan. Für junge Spieler ist er ein absolutes Vorbild und lebt vor, was mit Einstellung, Disziplin und purem Willen erreichbar ist. In der Rangfolge der Favoriten für Melbourne kommt er für mich auf Rang zwei.”