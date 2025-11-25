Eva Lys: Deutsches Aufstiegstalent im Rennen um „WTA Newcomer of the Year“

Eva Lys gehört 2025 zu den Shootingstars der WTA-Tour und steht damit folgerichtig auf der Shortlist für den „WTA Newcomer of the Year“-Award.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 25.11.2025, 10:26 Uhr

© Getty Images Eva Lys kann mit ihrer Saison zufrieden sein

Mit einem Sprung von Platz 130 auf Rang 40 hat Eva Lys eine der beeindruckendsten Aufstiegsserien des Jahres hingelegt. Ihren Durchbruch begann sie mit der vierten Runde bei den Australian Open sowie konstanten Leistungen bei den größeren Turnieren.

China Open als Qualitätstest

Besonders in Peking zeigte die Hamburgerin, wie viel Substanz in ihrem Spiel steckt. Der Viertelfinal-Einzug bei den China Open – inklusive Duell mit der Weltranglistendritten Coco Gauff – verschaffte Lys erstmals breite internationale Aufmerksamkeit. Selbst Coco Gauff zeigte sich im Anschluss an das Match von Lys und ihrer Fähigkeit beeindruckt, auch in der Defensive spektakuläre Lösungen zu finden.

Entwicklung mit klarer Linie

Seit ihrem Debüt 2022 in Stuttgart hat Lys Stück für Stück an den Details ihres Spiels gearbeitet. Das Resultat: eine gesteigerte Athletik, mehr Variabilität, höhere Stressresistenz. Nach drei harten Jahren macht sich diese Arbeit zunehmend mehr bezahlt. Lys hat 2025 gezeigt, dass sie mit den großen mithalten kann und dabei ihr Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft hat.

Konkurrenz und Anerkennung

Die Nominierung für den „WTA Newcomer of the Year“-Award darf Lys daher gut und gerne als Zeichen der Anerkennung nehmen. Lys wird in einem Atemzug mit Spielerinnen genannt, die ähnliche Schritte nach vorne gemacht haben – darunter Alexandra Eala, Victoria Mboko und Iva Jovic, die ebenfalls auf der Shortlist stehen. Aus dem Kreis der Spielerinnen erhält Lys zusätzliche Bestätigung. Freundin Marta Kostyuk etwa, aktuell Nummer 26 der Welt, traut der Deutschen 2026 sogar den Sprung in Richtung Top 20 zu.

