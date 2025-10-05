Eva Lys veröffentlicht abscheuliche Hater-Kommentare

In Peking erreichte Eva Lys erstmals das Viertelfinale bei einem Masters-Event. Getrübt wurde die erfolgreiche Turnierwoche der Hamburgerin nicht nur durch die Niederlage gegen Coco Gauff, sondern auch durch die leider fast schon obligatorischen Hass-Kommentare in den sozialen Netzwerken.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 10:26 Uhr

© Getty Images Eva Lys sagt abscheulichen Hasskommentaren in den sozialen Netzwerken erneut den Kampf an.

Auch wenn die Turnierwoche von Eva Lys in Peking, wie es bis auf die Turniersiegerin für jede andere Spielerin im Feld obligatorisch ist, mit einer Niederlage endete, durfte sie auf die bislang erfolgreichste Turnierwoche ihrer Karriere zurückblicken. Nicht nur, dass sie mit der ehemaligen Wimbledonsiegerin Elena Rybakina aus Kasachstan erstmals eine Top-10-Spielerin besiegen konnte, schaffte sie auch erstmals den Einzug ins Viertelfinale bei einem Masters-Event.

Und auch die Niederlage gegen die Titelverteidigerin Coco Gauff zeigte viele positive Aspekte auf, schließlich agierte die 23-Jährige die meiste Zeit absolut auf Augenhöhe und sorgte für zahlreiche Highlights in der Begegnung.

Leider ist es inzwischen fast auch schon Standard, dass Profispielerinnen wie ihre männlichen Kollegen nach Matches meist abscheulichen Hasskommentatoren in ihren Accounts bei den sozialen Netzwerken ausgesetzt sind. So veröffentlichte die deutsche Billie-Jean-King-Cup-Spielerin nach ihrer Niederlage gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin aus den USA eine erneut unterirdische Entgleisung eines angeblichen Tennisfans.

Bei der aktuellen Weltranglisten-66., die mit ihrem Erfolg in der chinesischen Hauptstadt erstmals in die Top 50 einziehen wird, scheint der Hater jedoch an der falschen Adresse. So wie sich die eloquente Hamburgerin nimmermüde für die Gleichbehandlung der Frauen auf der Tour einsetzt, sagt sie auch dem traurigen Internet-Phänomen den Kampf an. So kommentierte sie die inakzeptablen Beleidigungen mit dem kämpferischen Kommentar: „und lass uns nie die Wirklichkeit vergessen, wann immer wir ein Match verlieren.“