WTA Peking: Achtelfinale! Eva Lys schlägt Elena Rybakina!

Eva Lys ist mit einem 6:3, 1:6 und 6:4 gegen Elena Rybakina überraschend in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.09.2025, 07:31 Uhr

Was für eine Vorstellung von Eva Lys! Die Hamburgerin machte gegen Elena Rybakina einen Break-Rückstand im dritten Satz wett, warf die Wimbledon-Siegerin von 2022 mit 6:3, 1:6 und 6.4 aus dem Tableau und zog damit in das Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking ein. Dort geht es entweder gegen Barbora Krejcikova oder McCartney Kessler.

Besonders beeindruckend fiel dabei der dritte Satz aus: Lys führte schnell mit 2:0, musste aber umgehend das Rebreak von Rybakina hinnehmen. Als die Kasachin dann als Rückschlägerin mit 4:3 in Führung ging, schien das Match doch in Richtung der Favoritin zu laufen. Aber Lys kämpfte sich zurück, verwertete ihre vierte Breakchance im achten Spiel. Und legte mit eigenem Service souverän zum 5:4 vor.

Wenige Augenblicke später war Lys bei 30:30 nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt. Und Rybakina zeigte Nerven, leistete sich einen Doppelfehler. Nach 2:11 Stunden Spielzeit gab es den ersten Matchball für Lys. Den konnte Rybakina mit einem Rückhand-Winner abwehren.

Fast spiegelbildlich verlief der zweite Versuch. Chance Nummer drei ließ sich Eva Lys dann aber nicht entgehen. Und durfte sich von den Fans in Peking feiern lassen.

Für Eva Lys ist der Einzug in die Runde der letzten 16 bei einem 1000er-Event eine Premiere. Ebenso wie ein Sieg gegen eine Kontrahentin aus den Top Ten.

